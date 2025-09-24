https://ria.ru/20250924/krym-2043877518.html

В Крыму отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Крыму отменена, предупреждение длилось около часа, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 24.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Ракетная опасность в Крыму отменена, предупреждение длилось около часа, сообщается в приложении МЧС России. Опасность объявили в ночь на среду. "Экстренная информация: отбой ракетной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении МЧС. Предупреждение длилось около часа.

