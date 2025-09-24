https://ria.ru/20250924/krym-2043874926.html

В Крыму объявили ракетную опасность

В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости, 24.09.2025

В Крыму объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T00:46:00+03:00

2025-09-24T00:46:00+03:00

2025-09-24T00:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

республика крым

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым", - говорится в сообщении. Спасатели призвали население к бдительности.

республика крым

россия

безопасность, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)