https://ria.ru/20250924/krovlya-2044023319.html
При атаке ВСУ в Новороссийске загорелась кровля многоквартирного дома
При атаке ВСУ в Новороссийске загорелась кровля многоквартирного дома - РИА Новости, 24.09.2025
При атаке ВСУ в Новороссийске загорелась кровля многоквартирного дома
Кровля многоквартирного дома в Новороссийске загорелась из-за атаки БПЛА, прокуратура контролирует оказание помощи гражданам, сообщили в краевом ведомстве. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T14:41:00+03:00
2025-09-24T14:41:00+03:00
2025-09-24T14:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
новороссийск
вооруженные силы украины
происшествия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044022631_0:377:720:782_1920x0_80_0_0_4638cfbbeedbd4ae76c5ee6fc7d16318.jpg
КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Кровля многоквартирного дома в Новороссийске загорелась из-за атаки БПЛА, прокуратура контролирует оказание помощи гражданам, сообщили в краевом ведомстве."В городе Новороссийске в результате атаки БПЛА есть пострадавшие, в том числе погибшие, произошло возгорание кровли многоквартирного дома. Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан и оказание им помощи. Личный контроль за ситуацией на месте осуществляет прокурор города Новороссийска Алексей Грудина", - говорится в сообщении прокуратуры Краснодарского края.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044022631_0:228:720:768_1920x0_80_0_0_7ba669df20236dd9bde2fca0b16a15b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, вооруженные силы украины, происшествия, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Краснодарский край
При атаке ВСУ в Новороссийске загорелась кровля многоквартирного дома
При атаке БПЛА ВСУ в Новороссийске загорелась кровля многоквартирного дома