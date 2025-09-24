Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ в Новороссийске загорелась кровля многоквартирного дома
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:41 24.09.2025 (обновлено: 14:50 24.09.2025)
При атаке ВСУ в Новороссийске загорелась кровля многоквартирного дома
При атаке ВСУ в Новороссийске загорелась кровля многоквартирного дома - РИА Новости, 24.09.2025
При атаке ВСУ в Новороссийске загорелась кровля многоквартирного дома
Кровля многоквартирного дома в Новороссийске загорелась из-за атаки БПЛА, прокуратура контролирует оказание помощи гражданам, сообщили в краевом ведомстве.
КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Кровля многоквартирного дома в Новороссийске загорелась из-за атаки БПЛА, прокуратура контролирует оказание помощи гражданам, сообщили в краевом ведомстве."В городе Новороссийске в результате атаки БПЛА есть пострадавшие, в том числе погибшие, произошло возгорание кровли многоквартирного дома. Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан и оказание им помощи. Личный контроль за ситуацией на месте осуществляет прокурор города Новороссийска Алексей Грудина", - говорится в сообщении прокуратуры Краснодарского края.
КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Кровля многоквартирного дома в Новороссийске загорелась из-за атаки БПЛА, прокуратура контролирует оказание помощи гражданам, сообщили в краевом ведомстве.
"В городе Новороссийске в результате атаки БПЛА есть пострадавшие, в том числе погибшие, произошло возгорание кровли многоквартирного дома. Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан и оказание им помощи. Личный контроль за ситуацией на месте осуществляет прокурор города Новороссийска Алексей Грудина", - говорится в сообщении прокуратуры Краснодарского края.
