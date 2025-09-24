https://ria.ru/20250924/krovlya-2044023319.html

При атаке ВСУ в Новороссийске загорелась кровля многоквартирного дома

При атаке ВСУ в Новороссийске загорелась кровля многоквартирного дома - РИА Новости, 24.09.2025

При атаке ВСУ в Новороссийске загорелась кровля многоквартирного дома

Кровля многоквартирного дома в Новороссийске загорелась из-за атаки БПЛА, прокуратура контролирует оказание помощи гражданам, сообщили в краевом ведомстве. РИА Новости, 24.09.2025

КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Кровля многоквартирного дома в Новороссийске загорелась из-за атаки БПЛА, прокуратура контролирует оказание помощи гражданам, сообщили в краевом ведомстве."В городе Новороссийске в результате атаки БПЛА есть пострадавшие, в том числе погибшие, произошло возгорание кровли многоквартирного дома. Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан и оказание им помощи. Личный контроль за ситуацией на месте осуществляет прокурор города Новороссийска Алексей Грудина", - говорится в сообщении прокуратуры Краснодарского края.

