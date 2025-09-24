https://ria.ru/20250924/kritika-2044155268.html
Глава МИД Словакии согласился с критикой Трампа в адрес ЕС
Глава МИД Словакии согласился с критикой Трампа в адрес ЕС - РИА Новости, 24.09.2025
Глава МИД Словакии согласился с критикой Трампа в адрес ЕС
Глава МИД Словакии Юрай Бланар на полях 80-й Генеральной ассамблеи ООН заявил журналистам, что полностью согласен с критикой Трампа в адрес ЕС по поводу...
ООН, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар на полях 80-й Генеральной ассамблеи ООН заявил журналистам, что полностью согласен с критикой Трампа в адрес ЕС по поводу нелегальной миграции. Накануне на ГА ООН президент США Дональд Трамп заявил, что проблемы с миграцией и энергоресурсами - это "двуглавый монстр", который разрушает Европу, и это должно прекратиться. "Трамп очень четко высказался в отношении Европейского союза, когда речь зашла о нелегальной миграции. В 2015 году мы были предельно ясны, мы были против такого перераспределения нелегальных мигрантов в странах Европейского союза... Я полностью согласен с господином Трампом, когда речь заходит о нелегальной миграции", - сказал он.
Глава МИД Словакии согласился с критикой Трампа в адрес ЕС
