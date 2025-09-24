https://ria.ru/20250924/kreml-2043959826.html
В Кремле оценили интерес США в возращении на российский рынок
В Кремле оценили интерес США в возращении на российский рынок - РИА Новости, 24.09.2025
В Кремле оценили интерес США в возращении на российский рынок
Американские корпорации заинтересованы в "реинкарнации" на российском рынке, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T11:50:00+03:00
2025-09-24T11:50:00+03:00
2025-09-24T11:50:00+03:00
экономика
россия
сша
дмитрий песков
exxon mobil
рбк (медиагруппа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148116/15/1481161537_0:30:5184:2946_1920x0_80_0_0_b87603b981f002db66d731f2459d8874.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Американские корпорации заинтересованы в "реинкарнации" на российском рынке, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможном возвращении американской нефтяной компании ExxonMobil в РФ. Американский бизнес мог бы получить очень много выгоды от торгово-экономического сотрудничества РФ и США, сообщил Песков в интервью радио РБК. Отвечая на вопрос о возможном возвращении ExxonMobil в Россию, пресс-секретарь президента РФ ответил, американская компания – не единственная корпорация, заинтересованная в российском рынке. "Поверьте мне, это не одна корпорация, которая заинтересована в том, чтобы реинкарнировать свое присутствие на российском рынке", - сообщил Песков, согласившись с тем, что компании ждут отмашки. Песков также отметил, что Россия к этому готова, а позиция российской власти на этот счет хорошо известна.
https://ria.ru/20250903/ekspert-2039258463.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148116/15/1481161537_518:0:5126:3456_1920x0_80_0_0_df7ce7067a49a78e5ddf0f31c287e575.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, дмитрий песков, exxon mobil, рбк (медиагруппа)
Экономика, Россия, США, Дмитрий Песков, Exxon Mobil, РБК (медиагруппа)
В Кремле оценили интерес США в возращении на российский рынок
Песков: американские корпорации заинтересованы в возвращении на российский рынок