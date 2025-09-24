https://ria.ru/20250924/kreml-2043959826.html

В Кремле оценили интерес США в возращении на российский рынок

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Американские корпорации заинтересованы в "реинкарнации" на российском рынке, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможном возвращении американской нефтяной компании ExxonMobil в РФ. Американский бизнес мог бы получить очень много выгоды от торгово-экономического сотрудничества РФ и США, сообщил Песков в интервью радио РБК. Отвечая на вопрос о возможном возвращении ExxonMobil в Россию, пресс-секретарь президента РФ ответил, американская компания – не единственная корпорация, заинтересованная в российском рынке. "Поверьте мне, это не одна корпорация, которая заинтересована в том, чтобы реинкарнировать свое присутствие на российском рынке", - сообщил Песков, согласившись с тем, что компании ждут отмашки. Песков также отметил, что Россия к этому готова, а позиция российской власти на этот счет хорошо известна.

