В Кремле оценили интерес США в возращении на российский рынок - РИА Новости, 24.09.2025
11:50 24.09.2025
В Кремле оценили интерес США в возращении на российский рынок
экономика
россия
сша
дмитрий песков
exxon mobil
рбк (медиагруппа)
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Американские корпорации заинтересованы в "реинкарнации" на российском рынке, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможном возвращении американской нефтяной компании ExxonMobil в РФ. Американский бизнес мог бы получить очень много выгоды от торгово-экономического сотрудничества РФ и США, сообщил Песков в интервью радио РБК. Отвечая на вопрос о возможном возвращении ExxonMobil в Россию, пресс-секретарь президента РФ ответил, американская компания – не единственная корпорация, заинтересованная в российском рынке. "Поверьте мне, это не одна корпорация, которая заинтересована в том, чтобы реинкарнировать свое присутствие на российском рынке", - сообщил Песков, согласившись с тем, что компании ждут отмашки. Песков также отметил, что Россия к этому готова, а позиция российской власти на этот счет хорошо известна.
экономика, россия, сша, дмитрий песков, exxon mobil, рбк (медиагруппа)
Экономика, Россия, США, Дмитрий Песков, Exxon Mobil, РБК (медиагруппа)
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Американские корпорации заинтересованы в "реинкарнации" на российском рынке, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможном возвращении американской нефтяной компании ExxonMobil в РФ.
Американский бизнес мог бы получить очень много выгоды от торгово-экономического сотрудничества РФ и США, сообщил Песков в интервью радио РБК. Отвечая на вопрос о возможном возвращении ExxonMobil в Россию, пресс-секретарь президента РФ ответил, американская компания – не единственная корпорация, заинтересованная в российском рынке.
"Поверьте мне, это не одна корпорация, которая заинтересована в том, чтобы реинкарнировать свое присутствие на российском рынке", - сообщил Песков, согласившись с тем, что компании ждут отмашки.
Песков также отметил, что Россия к этому готова, а позиция российской власти на этот счет хорошо известна.
ЭкономикаРоссияСШАДмитрий ПесковExxon MobilРБК (медиагруппа)
 
 
Заголовок открываемого материала