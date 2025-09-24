https://ria.ru/20250924/krasnov--2044024038.html
Председатель Верховного суда Краснов принес присягу
Назначенный на пост председателя Верховного суда России Игорь Краснов принес присягу, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Назначенный на пост председателя Верховного суда России Игорь Краснов принес присягу, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "В торжественной обстановке, в присутствии судей и сотрудников аппарата Верховного суда Российской Федерации, в соответствии с законом "О статусе судей в РФ" Игорь Викторович Краснов принёс присягу", - сказали в инстанции. Председатель Верховного суда назначается сроком на 6 лет.
