Три рейса из аэропорта Краснодара отменили из-за угрозы БПЛА
Три рейса из аэропорта Краснодара отменены, два ушли на запасные аэродромы Минвод и Ставрополя на фоне опасности БПЛА на Кубани, сообщила авиагавань Краснодара. РИА Новости, 24.09.2025
КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Три рейса из аэропорта Краснодара отменены, два ушли на запасные аэродромы Минвод и Ставрополя на фоне опасности БПЛА на Кубани, сообщила авиагавань Краснодара. Ранее Росавиация объявила о возможных корректировках в расписании рейсов в аэропорту Краснодара из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края. "Отменено три рейса. На запасной аэродром в Минеральные Воды ушел один рейс авиакомпании "Уральские авиалинии". Также на запасной аэродром в Ставрополь ушел рейс авиакомпании "Победа", - говорится в сообщении.
