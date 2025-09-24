Рейтинг@Mail.ru
Три рейса из аэропорта Краснодара отменили из-за угрозы БПЛА - РИА Новости, 24.09.2025
17:29 24.09.2025
Три рейса из аэропорта Краснодара отменили из-за угрозы БПЛА
Три рейса из аэропорта Краснодара отменены, два ушли на запасные аэродромы Минвод и Ставрополя на фоне опасности БПЛА на Кубани, сообщила авиагавань Краснодара.
КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Три рейса из аэропорта Краснодара отменены, два ушли на запасные аэродромы Минвод и Ставрополя на фоне опасности БПЛА на Кубани, сообщила авиагавань Краснодара. Ранее Росавиация объявила о возможных корректировках в расписании рейсов в аэропорту Краснодара из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края. "Отменено три рейса. На запасной аэродром в Минеральные Воды ушел один рейс авиакомпании "Уральские авиалинии". Также на запасной аэродром в Ставрополь ушел рейс авиакомпании "Победа", - говорится в сообщении.
КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Три рейса из аэропорта Краснодара отменены, два ушли на запасные аэродромы Минвод и Ставрополя на фоне опасности БПЛА на Кубани, сообщила авиагавань Краснодара.
Ранее Росавиация объявила о возможных корректировках в расписании рейсов в аэропорту Краснодара из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края.
"Отменено три рейса. На запасной аэродром в Минеральные Воды ушел один рейс авиакомпании "Уральские авиалинии". Также на запасной аэродром в Ставрополь ушел рейс авиакомпании "Победа", - говорится в сообщении.
Появились подробности о БПЛА, из-за которых закрыли аэропорт Копенгагена
