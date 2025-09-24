Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия рассчитывает развивать с Россией пилотируемую космонавтику - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
12:19 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/kosmonavtika-2043973117.html
Белоруссия рассчитывает развивать с Россией пилотируемую космонавтику
Белоруссия рассчитывает развивать с Россией пилотируемую космонавтику - РИА Новости, 24.09.2025
Белоруссия рассчитывает развивать с Россией пилотируемую космонавтику
Председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Караник рассчитывает на развитие вместе с Россией пилотируемой космонавтики, как и других РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T12:19:00+03:00
2025-09-24T12:19:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
владимир караник
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602018861_0:0:1827:1029_1920x0_80_0_0_b5f9eda0ed0a428e30ffa0a9e97fa684.jpg
МИНСК, 24 сен - РИА Новости. Председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Караник рассчитывает на развитие вместе с Россией пилотируемой космонавтики, как и других направлений в совместной космической деятельности. С таким заявлением Караник выступил после встречи с генеральным директором Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Бакановым в Минске, передает корреспондент РИА Новости. Белорусская академия наук является регулирующим органом в области космической деятельности. На встрече Караника и Баканова и на последовавших переговорах обсуждаются вопросы сотрудничества в космической отрасли. "В целом сотрудничество Академии наук и "Роскосмоса" имеет очень большую историю, не одного года. Это и создание совместных группировок спутников, это и совместная разработка космических технологий, которые используются сейчас в создании космических аппаратов и, я уверен, будут использоваться в среднесрочной перспективе", - сказал Караник. Он особо отметил полет в космос первого в истории независимой Белоруссии космонавта. "В 2024 году мы перешли на новый уровень благодаря "Роскосмосу", благодаря договорённости наших президентов, когда Республики Беларусь получила своего первого космонавта - национального героя. И я уверен, что это направление будет развиваться", - сказал глава академии. По его словам, у сторон есть взаимопонимание, что компетенции друг друга позволят им более оперативно, более качественно отвечать на вызовы, стоящие перед странами. Открывая переговоры делегаций, Караник сказал, что самые прорывные проекты и лучшие достижения в космическом сотрудничестве ещё впереди. Первый в истории независимой Белоруссии космонавт Марина Василевская отправилась на МКС 23 марта прошлого года. Ракета с кораблем "Союз МС-25" стартовала в 15.36 мск с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. В экипаж также вошли россиянин Олег Новицкий и американка Трейси Дайсон. Всего на МКС Новицкий и Василевская провели 12 суток. После возвращения на Землю Новицкий сказал, что Василевская не была "обузой" в космосе, потому что хорошо подготовилась и работала вполне самостоятельно. В день космонавтики Новицкий и Василевская встречались с Путиным и белорусским президентом Александром Лукашенко. Сейчас обсуждается полет второго космонавта - Анастасии Ленковой. Она прошла отбор и стала одной из шести кандидаток из Белоруссии на полёт в космос. Во время подготовки Василевской она выполняла её роль в дублирующем экипаже. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал помочь Ленковой слетать в космос.
https://ria.ru/20250924/sotrudnichestvo-2043971623.html
https://ria.ru/20250918/memorandum-2042812690.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602018861_150:0:1665:1136_1920x0_80_0_0_c408d0f06cb91cf73ac48781c05b3d49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, владимир караник, роскосмос
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Владимир Караник, Роскосмос
Белоруссия рассчитывает развивать с Россией пилотируемую космонавтику

Караник: Белоруссия рассчитывает развивать с Россией пилотируемую космонавтику

© Sputnik / Виктор ТолочкоПредседатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Караник
Председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Караник - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Караник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 24 сен - РИА Новости. Председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Караник рассчитывает на развитие вместе с Россией пилотируемой космонавтики, как и других направлений в совместной космической деятельности.
С таким заявлением Караник выступил после встречи с генеральным директором Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Бакановым в Минске, передает корреспондент РИА Новости. Белорусская академия наук является регулирующим органом в области космической деятельности. На встрече Караника и Баканова и на последовавших переговорах обсуждаются вопросы сотрудничества в космической отрасли.
Министр экономического развития России Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Главы экономических ведомств Белоруссии и России обсудили сотрудничество
12:17
"В целом сотрудничество Академии наук и "Роскосмоса" имеет очень большую историю, не одного года. Это и создание совместных группировок спутников, это и совместная разработка космических технологий, которые используются сейчас в создании космических аппаратов и, я уверен, будут использоваться в среднесрочной перспективе", - сказал Караник.
Он особо отметил полет в космос первого в истории независимой Белоруссии космонавта. "В 2024 году мы перешли на новый уровень благодаря "Роскосмосу", благодаря договорённости наших президентов, когда Республики Беларусь получила своего первого космонавта - национального героя. И я уверен, что это направление будет развиваться", - сказал глава академии. По его словам, у сторон есть взаимопонимание, что компетенции друг друга позволят им более оперативно, более качественно отвечать на вызовы, стоящие перед странами. Открывая переговоры делегаций, Караник сказал, что самые прорывные проекты и лучшие достижения в космическом сотрудничестве ещё впереди.
Первый в истории независимой Белоруссии космонавт Марина Василевская отправилась на МКС 23 марта прошлого года. Ракета с кораблем "Союз МС-25" стартовала в 15.36 мск с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. В экипаж также вошли россиянин Олег Новицкий и американка Трейси Дайсон. Всего на МКС Новицкий и Василевская провели 12 суток. После возвращения на Землю Новицкий сказал, что Василевская не была "обузой" в космосе, потому что хорошо подготовилась и работала вполне самостоятельно. В день космонавтики Новицкий и Василевская встречались с Путиным и белорусским президентом Александром Лукашенко.
Сейчас обсуждается полет второго космонавта - Анастасии Ленковой. Она прошла отбор и стала одной из шести кандидаток из Белоруссии на полёт в космос. Во время подготовки Василевской она выполняла её роль в дублирующем экипаже. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал помочь Ленковой слетать в космос.
Деловое рукопожатие - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Москва и Минск договорились о расширении сотрудничества в различных сферах
18 сентября, 18:26
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияВладимир КараникРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала