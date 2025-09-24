https://ria.ru/20250924/kosmonavtika-2043973117.html

Белоруссия рассчитывает развивать с Россией пилотируемую космонавтику

Белоруссия рассчитывает развивать с Россией пилотируемую космонавтику

2025-09-24T12:19:00+03:00

МИНСК, 24 сен - РИА Новости. Председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Караник рассчитывает на развитие вместе с Россией пилотируемой космонавтики, как и других направлений в совместной космической деятельности. С таким заявлением Караник выступил после встречи с генеральным директором Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Бакановым в Минске, передает корреспондент РИА Новости. Белорусская академия наук является регулирующим органом в области космической деятельности. На встрече Караника и Баканова и на последовавших переговорах обсуждаются вопросы сотрудничества в космической отрасли. "В целом сотрудничество Академии наук и "Роскосмоса" имеет очень большую историю, не одного года. Это и создание совместных группировок спутников, это и совместная разработка космических технологий, которые используются сейчас в создании космических аппаратов и, я уверен, будут использоваться в среднесрочной перспективе", - сказал Караник. Он особо отметил полет в космос первого в истории независимой Белоруссии космонавта. "В 2024 году мы перешли на новый уровень благодаря "Роскосмосу", благодаря договорённости наших президентов, когда Республики Беларусь получила своего первого космонавта - национального героя. И я уверен, что это направление будет развиваться", - сказал глава академии. По его словам, у сторон есть взаимопонимание, что компетенции друг друга позволят им более оперативно, более качественно отвечать на вызовы, стоящие перед странами. Открывая переговоры делегаций, Караник сказал, что самые прорывные проекты и лучшие достижения в космическом сотрудничестве ещё впереди. Первый в истории независимой Белоруссии космонавт Марина Василевская отправилась на МКС 23 марта прошлого года. Ракета с кораблем "Союз МС-25" стартовала в 15.36 мск с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. В экипаж также вошли россиянин Олег Новицкий и американка Трейси Дайсон. Всего на МКС Новицкий и Василевская провели 12 суток. После возвращения на Землю Новицкий сказал, что Василевская не была "обузой" в космосе, потому что хорошо подготовилась и работала вполне самостоятельно. В день космонавтики Новицкий и Василевская встречались с Путиным и белорусским президентом Александром Лукашенко. Сейчас обсуждается полет второго космонавта - Анастасии Ленковой. Она прошла отбор и стала одной из шести кандидаток из Белоруссии на полёт в космос. Во время подготовки Василевской она выполняла её роль в дублирующем экипаже. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал помочь Ленковой слетать в космос.

