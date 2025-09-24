На Западе раскрыли, как Трамп поставил Европу на место в беседе с Зеленским
Кошкович: Трамп на встрече с Зеленским поставил ЕС в неудобное положение
© AP Photo / Yuki IwamuraПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Yuki Iwamura
Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским поставил ЕС в неудобное положение, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети Х.
"Вы говорите мне, что Россия вот-вот проиграет, так что идите и победите ее. Просто оставьте меня в покое. Да, вы можете покупать оружие (но только за деньги, и оно становится ВАШИМ оружием, как только вы его купили). Кроме того, я буду заключать с ними любые сделки, которые мне понравятся", — интерпретировал слова Трампа Кошкович.
Накануне глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, что при поддержке Евросоюза Украина "сможет вернуть всю изначальную территорию".
В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Также на полях мероприятия он успел встретиться с Трампом, центральной темой разговора с которым стал российско-украинский конфликт.
