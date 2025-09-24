Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, как Трамп поставил Европу на место в беседе с Зеленским - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:52 24.09.2025 (обновлено: 12:33 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/koshkovich-2043909912.html
На Западе раскрыли, как Трамп поставил Европу на место в беседе с Зеленским
На Западе раскрыли, как Трамп поставил Европу на место в беседе с Зеленским - РИА Новости, 24.09.2025
На Западе раскрыли, как Трамп поставил Европу на место в беседе с Зеленским
Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским поставил ЕС в неудобное положение, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T08:52:00+03:00
2025-09-24T12:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
европа
дональд трамп
сша
россия
владимир зеленский
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043828675_0:0:2453:1380_1920x0_80_0_0_faa6185dbbffd191b009ef9ec8bfd8c0.jpg
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским поставил ЕС в неудобное положение, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети Х. "Вы говорите мне, что Россия вот-вот проиграет, так что идите и победите ее. Просто оставьте меня в покое. Да, вы можете покупать оружие (но только за деньги, и оно становится ВАШИМ оружием, как только вы его купили). Кроме того, я буду заключать с ними любые сделки, которые мне понравятся", — интерпретировал слова Трампа Кошкович.Накануне глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, что при поддержке Евросоюза Украина "сможет вернуть всю изначальную территорию". В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Также на полях мероприятия он успел встретиться с Трампом, центральной темой разговора с которым стал российско-украинский конфликт.
https://ria.ru/20250924/tramp-2043907682.html
https://ria.ru/20250924/zelenskiy-2043949292.html
европа
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043828675_96:0:2232:1602_1920x0_80_0_0_6daa96da2bd93e4c2abb7554bd8b4865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, дональд трамп, сша, россия, владимир зеленский, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Дональд Трамп, США, Россия, Владимир Зеленский, Евросоюз
На Западе раскрыли, как Трамп поставил Европу на место в беседе с Зеленским

Кошкович: Трамп на встрече с Зеленским поставил ЕС в неудобное положение

© AP Photo / Yuki IwamuraПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
Президент США Дональд Трамп
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским поставил ЕС в неудобное положение, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети Х.

"Вы говорите мне, что Россия вот-вот проиграет, так что идите и победите ее. Просто оставьте меня в покое. Да, вы можете покупать оружие (но только за деньги, и оно становится ВАШИМ оружием, как только вы его купили). Кроме того, я буду заключать с ними любые сделки, которые мне понравятся", — интерпретировал слова Трампа Кошкович.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
На Украине забили тревогу из-за случившегося на встрече Зеленского и Трампа
08:33
Накануне глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, что при поддержке Евросоюза Украина "сможет вернуть всю изначальную территорию".

В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Также на полях мероприятия он успел встретиться с Трампом, центральной темой разговора с которым стал российско-украинский конфликт.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Экс-депутат Рады раскрыл, как на Украине могут избавиться от Зеленского
11:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаДональд ТрампСШАРоссияВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала