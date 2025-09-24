https://ria.ru/20250924/koshkovich-2043909912.html

На Западе раскрыли, как Трамп поставил Европу на место в беседе с Зеленским

На Западе раскрыли, как Трамп поставил Европу на место в беседе с Зеленским

На Западе раскрыли, как Трамп поставил Европу на место в беседе с Зеленским

24.09.2025

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским поставил ЕС в неудобное положение, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети Х. "Вы говорите мне, что Россия вот-вот проиграет, так что идите и победите ее. Просто оставьте меня в покое. Да, вы можете покупать оружие (но только за деньги, и оно становится ВАШИМ оружием, как только вы его купили). Кроме того, я буду заключать с ними любые сделки, которые мне понравятся", — интерпретировал слова Трампа Кошкович.Накануне глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, что при поддержке Евросоюза Украина "сможет вернуть всю изначальную территорию". В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Также на полях мероприятия он успел встретиться с Трампом, центральной темой разговора с которым стал российско-украинский конфликт.

2025

