Делегация ДР Конго впервые посетила Калужскую область
Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочую встречу с делегацией Демократической Республики Конго, впервые посетившей регион, стороны наметили... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T17:22:00+03:00
2025-09-24T17:22:00+03:00
2025-09-24T17:48:00+03:00
КАЛУГА, 24 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочую встречу с делегацией Демократической Республики Конго, впервые посетившей регион, стороны наметили планы сотрудничества, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Калужской области. Сообщается, что в среду в Калуге губернатор Владислав Шапша провёл рабочую встречу с делегацией Демократической Республики Конго (ДРК), которая в эти дни находится в Калужской области с официальным визитом. Делегацию возглавила министр социальных вопросов, гуманитарной деятельности и национальной солидарности республики Натали Азиза Мунана. В состав вошли представители парламента и некоммерческой организации африканского государства. Приветствуя министра и членов делегации, Владислав Шапша поблагодарил их за визит в Калужскую область, который стал первым для представителей этого государства. "Очень хотел бы, чтобы ваше пребывание было интересным и полезным, и положило начало долгосрочному сотрудничеству", - сказал Шапша. По словам губернатора, Калужская область регион готов к партнёрству с ДРК по самым разным направлениям. В области сильная индустриальная экономика, активно развивается сельское хозяйство, прекрасная природа, множество культурных и архитектурных памятников, подчеркнул Владислав Шапша. Он рассказал, что этим летом в Калуге прошел фестиваль "АфроФест". Губернатор также отметил, что в дар университету Киншасы был передан бюст первого космонавта Земли Ю.А. Гагарина от руководителя калужского этнографического парка "Этномир", по словам Шапши, крупнейшего в России музея в своём роде. "В Калужском государственном университете обучаются два студента из Конго. Это хороший способ укрепления наших связей", - подчеркнул Владислав Шапша. Министр Мунана в свою очередь отметила высокий потенциал к сотрудничеству между республикой и Калужской областью в сельском хозяйстве, здравоохранении, некоторых отраслях промышленности и бизнесе. Министр также выразила уверенность в успешной реализации совместных проектов в сфере культуры, информирует пресс-служба.
Делегация ДР Конго впервые посетила Калужскую область
Губернатор Калужской области провел рабочую встречу с делегацией ДР Конго
