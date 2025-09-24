Рейтинг@Mail.ru
Делегация ДР Конго впервые посетила Калужскую область
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
17:22 24.09.2025 (обновлено: 17:48 24.09.2025)
Делегация ДР Конго впервые посетила Калужскую область
Делегация ДР Конго впервые посетила Калужскую область - РИА Новости, 24.09.2025
Делегация ДР Конго впервые посетила Калужскую область
Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочую встречу с делегацией Демократической Республики Конго, впервые посетившей регион, стороны наметили... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T17:22:00+03:00
2025-09-24T17:48:00+03:00
калужская область
калужская область
калуга
демократическая республика конго
владислав шапша
КАЛУГА, 24 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочую встречу с делегацией Демократической Республики Конго, впервые посетившей регион, стороны наметили планы сотрудничества, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Калужской области. Сообщается, что в среду в Калуге губернатор Владислав Шапша провёл рабочую встречу с делегацией Демократической Республики Конго (ДРК), которая в эти дни находится в Калужской области с официальным визитом. Делегацию возглавила министр социальных вопросов, гуманитарной деятельности и национальной солидарности республики Натали Азиза Мунана. В состав вошли представители парламента и некоммерческой организации африканского государства. Приветствуя министра и членов делегации, Владислав Шапша поблагодарил их за визит в Калужскую область, который стал первым для представителей этого государства. "Очень хотел бы, чтобы ваше пребывание было интересным и полезным, и положило начало долгосрочному сотрудничеству", - сказал Шапша. По словам губернатора, Калужская область регион готов к партнёрству с ДРК по самым разным направлениям. В области сильная индустриальная экономика, активно развивается сельское хозяйство, прекрасная природа, множество культурных и архитектурных памятников, подчеркнул Владислав Шапша. Он рассказал, что этим летом в Калуге прошел фестиваль "АфроФест". Губернатор также отметил, что в дар университету Киншасы был передан бюст первого космонавта Земли Ю.А. Гагарина от руководителя калужского этнографического парка "Этномир", по словам Шапши, крупнейшего в России музея в своём роде. "В Калужском государственном университете обучаются два студента из Конго. Это хороший способ укрепления наших связей", - подчеркнул Владислав Шапша. Министр Мунана в свою очередь отметила высокий потенциал к сотрудничеству между республикой и Калужской областью в сельском хозяйстве, здравоохранении, некоторых отраслях промышленности и бизнесе. Министр также выразила уверенность в успешной реализации совместных проектов в сфере культуры, информирует пресс-служба.
калужская область
калуга
демократическая республика конго
калужская область, калуга, демократическая республика конго, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Калуга, Демократическая Республика Конго, Владислав Шапша
Делегация ДР Конго впервые посетила Калужскую область

Губернатор Калужской области провел рабочую встречу с делегацией ДР Конго

Губернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Фото
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
КАЛУГА, 24 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочую встречу с делегацией Демократической Республики Конго, впервые посетившей регион, стороны наметили планы сотрудничества, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Калужской области.
Сообщается, что в среду в Калуге губернатор Владислав Шапша провёл рабочую встречу с делегацией Демократической Республики Конго (ДРК), которая в эти дни находится в Калужской области с официальным визитом. Делегацию возглавила министр социальных вопросов, гуманитарной деятельности и национальной солидарности республики Натали Азиза Мунана. В состав вошли представители парламента и некоммерческой организации африканского государства.
Приветствуя министра и членов делегации, Владислав Шапша поблагодарил их за визит в Калужскую область, который стал первым для представителей этого государства.
"Очень хотел бы, чтобы ваше пребывание было интересным и полезным, и положило начало долгосрочному сотрудничеству", - сказал Шапша.
По словам губернатора, Калужская область регион готов к партнёрству с ДРК по самым разным направлениям. В области сильная индустриальная экономика, активно развивается сельское хозяйство, прекрасная природа, множество культурных и архитектурных памятников, подчеркнул Владислав Шапша. Он рассказал, что этим летом в Калуге прошел фестиваль "АфроФест". Губернатор также отметил, что в дар университету Киншасы был передан бюст первого космонавта Земли Ю.А. Гагарина от руководителя калужского этнографического парка "Этномир", по словам Шапши, крупнейшего в России музея в своём роде.
"В Калужском государственном университете обучаются два студента из Конго. Это хороший способ укрепления наших связей", - подчеркнул Владислав Шапша.
Министр Мунана в свою очередь отметила высокий потенциал к сотрудничеству между республикой и Калужской областью в сельском хозяйстве, здравоохранении, некоторых отраслях промышленности и бизнесе. Министр также выразила уверенность в успешной реализации совместных проектов в сфере культуры, информирует пресс-служба.
Калужская область Калуга Демократическая Республика Конго Владислав Шапша
 
 
