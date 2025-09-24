https://ria.ru/20250924/konflikt-2043876111.html
Полянский заявил, что ЕС и НАТО сильно влипли с украинским проектом
ООН, 24 сен – РИА Новости. ЕС и НАТО "сильно влипли" с антироссийским украинским проектом, раньше всех начали "прозревать" в Вашингтоне, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Всем нам сегодня понятно, что ЕС и НАТО сильно влипли с антироссийским украинским проектом. Запутались и заврались, и не очень представляют, как выпутаться из ситуации, в которой сами себя загнали", – сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН. "Раньше всех начали прозревать в Вашингтоне после прихода к власти новой американской администрации", – добавил он.
