Полянский заявил, что ЕС и НАТО сильно влипли с украинским проектом

2025-09-24T01:04:00+03:00

ООН, 24 сен – РИА Новости. ЕС и НАТО "сильно влипли" с антироссийским украинским проектом, раньше всех начали "прозревать" в Вашингтоне, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Всем нам сегодня понятно, что ЕС и НАТО сильно влипли с антироссийским украинским проектом. Запутались и заврались, и не очень представляют, как выпутаться из ситуации, в которой сами себя загнали", – сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН. "Раньше всех начали прозревать в Вашингтоне после прихода к власти новой американской администрации", – добавил он.

Дарья Буймова

