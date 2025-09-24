Рейтинг@Mail.ru
Полянский заявил, что ЕС и НАТО сильно влипли с украинским проектом - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:04 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/konflikt-2043876111.html
Полянский заявил, что ЕС и НАТО сильно влипли с украинским проектом
Полянский заявил, что ЕС и НАТО сильно влипли с украинским проектом - РИА Новости, 24.09.2025
Полянский заявил, что ЕС и НАТО сильно влипли с украинским проектом
ЕС и НАТО "сильно влипли" с антироссийским украинским проектом, раньше всех начали "прозревать" в Вашингтоне, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T01:04:00+03:00
2025-09-24T01:04:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
россия
дмитрий полянский
евросоюз
нато
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312706_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_b3343a8b2be28ea697625f55d275a97a.jpg
ООН, 24 сен – РИА Новости. ЕС и НАТО "сильно влипли" с антироссийским украинским проектом, раньше всех начали "прозревать" в Вашингтоне, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Всем нам сегодня понятно, что ЕС и НАТО сильно влипли с антироссийским украинским проектом. Запутались и заврались, и не очень представляют, как выпутаться из ситуации, в которой сами себя загнали", – сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН. "Раньше всех начали прозревать в Вашингтоне после прихода к власти новой американской администрации", – добавил он.
https://ria.ru/20250919/ukraina-2042875639.html
вашингтон (штат)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312706_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_56a241c2ea070626021088e6ccd470db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вашингтон (штат), россия, дмитрий полянский, евросоюз, нато, оон
В мире, Вашингтон (штат), Россия, Дмитрий Полянский, Евросоюз, НАТО, ООН
Полянский заявил, что ЕС и НАТО сильно влипли с украинским проектом

Полянский заявил, что в США начали прозревать относительно украинского проекта

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 24 сен – РИА Новости. ЕС и НАТО "сильно влипли" с антироссийским украинским проектом, раньше всех начали "прозревать" в Вашингтоне, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Всем нам сегодня понятно, что ЕС и НАТО сильно влипли с антироссийским украинским проектом. Запутались и заврались, и не очень представляют, как выпутаться из ситуации, в которой сами себя загнали", – сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН.
"Раньше всех начали прозревать в Вашингтоне после прихода к власти новой американской администрации", – добавил он.
Дым над Киевом. Сентябрь 2025 - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
"Полностью разрушена": в США рассказали, что произошло на Украине
19 сентября, 04:36
 
В миреВашингтон (штат)РоссияДмитрий ПолянскийЕвросоюзНАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала