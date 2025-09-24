https://ria.ru/20250924/kolumbiya-2043887068.html

Президент Колумбии призвал отправить в тюрьму Нетаньяху

МЕХИКО, 24 сен - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху и его союзники в Европе и США не должны остаться на свободе после совершаемого геноцида в Газе, а Организация Объединенных Наций должна обеспечить исполнение международного правосудия, заявил президент Колумбии Густаво Петро на Генеральной ассамблее ООН. "ООН должна уже измениться. Другая, гуманная ООН прежде всего должна остановить геноцид в Газе - человечество не может позволить ни дня больше геноцида. Посмотрите на проводящего геноцид Нетаньяху и его союзников в Соединённых Штатах и Европе - оставить их на свободе нельзя. Организация Объединённых Наций должна обеспечить соблюдение международных судов, международного права, которое есть основа цивилизации и мудрости человечества... и должна привести в исполнение приговоры своей юстиции", - сказал Густаво Петро. Президент констатировал, что дипломатия "уже исчерпала свою роль" в решении ситуации в Газе и назвал дальнейшее оттягивание решений в Совете безопасности через право вето недопустимым. Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, с 7 октября 2023 года из-за действий израильских военных погибли свыше 65 тысяч палестинцев, более 165 тысяч получили ранения.

