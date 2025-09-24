Рейтинг@Mail.ru
24.09.2025

В Китае заявили, что давление США не повлияет на контракты с Россией
14:20 24.09.2025
В Китае заявили, что давление США не повлияет на контракты с Россией
ЖЕНЕВА, 24 сен - РИА Новости. Попытки США вынудить Китай отказаться от закупки российских энергоносителей не повлияют на контракты между странами, заявили РИА Новости в постпредстве КНР при Всемирной торговой организации. Ранее президент США Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН назвал Китай и Индию "основными спонсорами" украинского конфликта за их экономическое сотрудничество с РФ. "Нет, я так не думаю", - заявила поверенная в делах постпредства Китая при ВТО Ли Ихонг в ответ на вопрос, повлияет ли позиция США на контракты между странами в области энергоносителей. По ее словам, отношения между Россией и Китаем всесторонние и глубокие, "это было признано и не раз повторено на высшем уровне". "Это не новый комментарий со стороны США, и Китай уже давал на него ответ", - сообщила представитель КНР.
В Китае заявили, что давление США не повлияет на контракты с Россией

Постпредство КНР: давление США не повлияет на контракты с РФ по энергоносителям

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Флаги России и Китая. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 24 сен - РИА Новости. Попытки США вынудить Китай отказаться от закупки российских энергоносителей не повлияют на контракты между странами, заявили РИА Новости в постпредстве КНР при Всемирной торговой организации.
Ранее президент США Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН назвал Китай и Индию "основными спонсорами" украинского конфликта за их экономическое сотрудничество с РФ.
"Нет, я так не думаю", - заявила поверенная в делах постпредства Китая при ВТО Ли Ихонг в ответ на вопрос, повлияет ли позиция США на контракты между странами в области энергоносителей.
По ее словам, отношения между Россией и Китаем всесторонние и глубокие, "это было признано и не раз повторено на высшем уровне".
"Это не новый комментарий со стороны США, и Китай уже давал на него ответ", - сообщила представитель КНР.
МИД КНР призвал Россию и США выполнять обязательства по СНВ
23 сентября, 10:30
23 сентября, 10:30
 
