В Китае заявили, что давление США не повлияет на контракты с Россией
2025-09-24T14:20:00+03:00
2025-09-24T14:20:00+03:00
2025-09-24T14:20:00+03:00
ЖЕНЕВА, 24 сен - РИА Новости. Попытки США вынудить Китай отказаться от закупки российских энергоносителей не повлияют на контракты между странами, заявили РИА Новости в постпредстве КНР при Всемирной торговой организации. Ранее президент США Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН назвал Китай и Индию "основными спонсорами" украинского конфликта за их экономическое сотрудничество с РФ. "Нет, я так не думаю", - заявила поверенная в делах постпредства Китая при ВТО Ли Ихонг в ответ на вопрос, повлияет ли позиция США на контракты между странами в области энергоносителей. По ее словам, отношения между Россией и Китаем всесторонние и глубокие, "это было признано и не раз повторено на высшем уровне". "Это не новый комментарий со стороны США, и Китай уже давал на него ответ", - сообщила представитель КНР.
