Компания через суд требует от Киркорова погасить долги по кредиту

21:25 24.09.2025
москва
филипп киркоров
московский кредитный банк
общество
москва, филипп киркоров, московский кредитный банк, общество
Москва, Филипп Киркоров, Московский кредитный банк, Общество
Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Компания через суд требует от певца Филиппа Киркорова погасить задолженности по кредиту, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы.
"Иск к российскому эстрадному певцу Филиппу Киркорову поступил в суд столицы", - сказали в суде.
Как отметили в суде, истец АО "Социум Трейд" в поданном иске указывает, что в 2020 году ответчик получил кредит в Московском кредитном банке на индивидуальных условиях.
С согласия должника Московский кредитный банк уступил право требования истцу, уточнили в суде. Там добавили, что поскольку Киркоров исполнил обязанность по возврату долга не в полном объеме, АО "Социум Трейд" просит суд взыскать с него задолженность по кредитному договору.
Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 13 октября.
Юрист, меценат Михаил Цивин - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Суд взыскал долги с осужденного за аферы с имуществом Баталова
