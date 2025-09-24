https://ria.ru/20250924/kinokompanija-2043899853.html
Кинокомпания "Мармот-фильм" поддержит подопечных фонда защиты животных
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Часть средств с каждого проданного билета на фильм "Мой друг, кот и Пушкин", созданного кинокомпанией "Мармот-фильм" при поддержке министерства культуры РФ и АО "Первый канал. Всемирная сеть", будет направлена на поддержку подопечных Благотворительного фонда защиты городских животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе телекомпании "Первый канал. Всемирная сеть". "Создатели нового семейного фильма "Мой друг, кот и Пушкин" и Благотворительный Фонд защиты городских животных объявили о старте совместной благотворительной программы. Часть средств с каждого проданного билета на фильм по всей стране будет направлена на поддержку подопечных фонда", - говорится в сообщении. Режиссёр фильма Алена Михайлова рассказала, что во время съёмок создатели отказались от использования компьютерной графики для главного героя - кота, и нашли настоящее животное-актёра, которое легко взаимодействовало с детьми и выполняло команды. По её словам, это фильм о дружбе, взаимовыручке и универсальном языке добра и любви, который объединяет людей и животных. "Благодаря этому фильму у каждого зрителя появляется возможность стать частью доброй истории: каждый билет - это корм и лечение, новые семьи для бездомных питомцев, работа "Кошачьего патруля" и горячей линии. Пусть добро, рождённое на экране, воплотится в жизнь и поможет сделать так, чтобы ни один городской кот - чёрный, белый, любой - не остался один", - сказала основатель и директор Благотворительного фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева, чьи слова приводит пресс-служба. Продюсер кинокомпании "Мармот-фильм" Анастасия Бирюкова отметила, что совместная с фондом благотворительная программа становится логичным продолжением идеи фильма: зрители не только знакомятся с историей на экране, но и могут внести реальный вклад в помощь животным через покупку билета. Фильм "Мой друг, кот и Пушкин", созданный кинокомпанией "Мармот-фильм" при поддержке министерства культуры РФ и АО "Первый канал. Всемирная сеть", выходит в широкий прокат 2 октября. Сюжет ленты рассказывает о 12-летней московской школьнице Милане, которая пишет стихи, но боится выступать перед публикой. Она решает принять участие во Всероссийском конкурсе рэп-дуэлей по роману "Евгений Онегин", чтобы доказать свой талант и завоевать доверие матери. Благотворительный фонд защиты городских животных (Фонд защиты городских животных) - некоммерческая организация, основанная в Москве в 2017 году. Фонд ведёт широкую деятельность на территории всей страны в сфере защиты прав и интересов городских животных, а также гуманного контроля их популяции. Также работа Фонда направлена на снижение числа бездомных животных и повышение качества их жизни, фонд публично говорит о проблемах животных в городе, стараясь привлечь к ним внимание.
"Создатели нового семейного фильма "Мой друг, кот и Пушкин" и Благотворительный Фонд защиты городских животных объявили о старте совместной благотворительной программы. Часть средств с каждого проданного билета на фильм по всей стране будет направлена на поддержку подопечных фонда", - говорится в сообщении.
Режиссёр фильма Алена Михайлова рассказала, что во время съёмок создатели отказались от использования компьютерной графики для главного героя - кота, и нашли настоящее животное-актёра, которое легко взаимодействовало с детьми и выполняло команды. По её словам, это фильм о дружбе, взаимовыручке и универсальном языке добра и любви, который объединяет людей и животных.
"Благодаря этому фильму у каждого зрителя появляется возможность стать частью доброй истории: каждый билет - это корм и лечение, новые семьи для бездомных питомцев, работа "Кошачьего патруля" и горячей линии. Пусть добро, рождённое на экране, воплотится в жизнь и поможет сделать так, чтобы ни один городской кот - чёрный, белый, любой - не остался один", - сказала основатель и директор Благотворительного фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева, чьи слова приводит пресс-служба.
Продюсер кинокомпании "Мармот-фильм" Анастасия Бирюкова отметила, что совместная с фондом благотворительная программа становится логичным продолжением идеи фильма: зрители не только знакомятся с историей на экране, но и могут внести реальный вклад в помощь животным через покупку билета.
Фильм "Мой друг, кот и Пушкин", созданный кинокомпанией "Мармот-фильм" при поддержке министерства культуры РФ
и АО "Первый канал. Всемирная сеть
", выходит в широкий прокат 2 октября. Сюжет ленты рассказывает о 12-летней московской школьнице Милане
, которая пишет стихи, но боится выступать перед публикой. Она решает принять участие во Всероссийском конкурсе рэп-дуэлей по роману "Евгений Онегин", чтобы доказать свой талант и завоевать доверие матери.
Благотворительный фонд защиты городских животных (Фонд защиты городских животных) - некоммерческая организация, основанная в Москве
в 2017 году. Фонд ведёт широкую деятельность на территории всей страны в сфере защиты прав и интересов городских животных, а также гуманного контроля их популяции. Также работа Фонда направлена на снижение числа бездомных животных и повышение качества их жизни, фонд публично говорит о проблемах животных в городе, стараясь привлечь к ним внимание.