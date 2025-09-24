https://ria.ru/20250924/kiev-2044134169.html

В РПЦ заявили, что Киев игнорирует озабоченность ООН антицерковным законом

В РПЦ заявили, что Киев игнорирует озабоченность ООН антицерковным законом - РИА Новости, 24.09.2025

В РПЦ заявили, что Киев игнорирует озабоченность ООН антицерковным законом

Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов заявил РИА Новости, что киевский режим игнорирует озабоченность международных организаций... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T19:50:00+03:00

2025-09-24T19:50:00+03:00

2025-09-24T19:51:00+03:00

в мире

украина

сша

черкассы

николай балашов

владимир зеленский

оон

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018741229_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_f506e7ca0e6ea22b729c4dc261d7bc75.jpg

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов заявил РИА Новости, что киевский режим игнорирует озабоченность международных организаций и правозащитников антицерковным законодательством. На Украине в сентябре 2024 года вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ. Его поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, не обратив внимания на то, что УПЦ была одной из его основателей. Киевский режим дал УПЦ девять месяцев на то, чтобы "разорвать связи с РПЦ", несмотря на то, что еще в мае 2022 года она объявила о полной независимости от Московского патриархата на фоне беспрецедентных гонений со стороны властей и раскольников. "В регулярных докладах Управления Верховного комиссара ООН по правам человека этот закон критиковался за "непропорциональные ограничения" свободы вероисповедания и размытость формулировок. Упомянутое управление заверило представителей Русской православной церкви, что озабоченность ООН в связи с принятием данного закона и мерами по его практической реализации будет обсуждаться и далее в диалоге с правительством Украины. Аналогичные заявления последовали и со стороны Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Насколько нам известно, украинские власти проигнорировали все эти критические выступления со стороны УВКПЧ ООН и БДИПЧ ОБСЕ", – рассказал протоиерей Балашов агентству. Также, по его словам, комиссия США по международной религиозной свободе обращалась к Украине с рекомендацией направить законопроект на отзыв в Европейскую комиссию за демократию через право, так называемую Венецианскую комиссию, но и эти рекомендации были проигнорированы украинской стороной. Кроме того, добавил собеседник агентства, 14 мая 2025 года независимый эксперт по содействию установлению демократического и справедливого международного порядка Йоргос Катругалос, а также шесть спецдокладчиков Совета ООН по правам человека, направили правительству Украины заявление по фактам нарушения права на свободу совести и слова, в том числе по принудительному роспуску религиозных общин. В нем были перечислены уголовные дела и факты арестов иерархов и клириков УПЦ, пострадавших за свои взгляды и мнения, упомянуты насильственный захват кафедрального собора в Черкассах и попытка захвата в Черновцах, в ходе которых жестоко избивались прихожане и служители УПЦ. "В этом же заявлении отмечено, что закон №3894 "предоставляет правовую основу для ликвидации или запрета тысяч приходов Украинской православной церкви (УПЦ)", и особой критике подвергнуто использование украинскими властями юридически "расплывчатых идеологических критериев" – в частности, обвинение УПЦ в распространении идеологии "Русского мира" и в "связях" с Русской православной церковью. Адекватного ответа украинской стороны и на это обращение также не последовало", – сообщил советник патриарха. Несоответствие закона №3894 международно-правовым нормам и основополагающим международным актам по правам человека было не раз отмечено в заявлениях многих неправительственных правозащитных организаций, базирующихся в том числе в странах Западной Европы и США, однако и они последовательно игнорируются киевским режимом, заключил собеседник агентства. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне.

https://ria.ru/20250923/ukraina-2043784532.html

https://ria.ru/20250923/sobor-2043792935.html

https://ria.ru/20240822/rpts-1967764651.html

украина

сша

черкассы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, черкассы, николай балашов, владимир зеленский, оон, русская православная церковь, бюро по демократическим институтам и правам человека