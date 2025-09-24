https://ria.ru/20250924/kiev-2044067948.html
Балицкий рассказал, почему Киев не развивал юго-восток Украины
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Киевские власти сознательно не развивали юго-восток Украины, так как понимали что эти регионы ей не принадлежат, доложил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий президенту России Владимиру Путину. "Юго-восток страны вообще не развивался. Я думаю, что понимали, что в любом случае эти земли не принадлежат этой стране, которая когда-то называлась Украиной", - сказал Балицкий на встрече с президентом. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
