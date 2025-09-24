https://ria.ru/20250924/kiev-2043946573.html

Киев создает "кровавый фон" к участию Зеленского в ГА ООН, заявил Мирошник

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Киев всеми силами создает "кровавый фон" к начавшейся неделе высокого уровня в Генеральной Ассамблее ООН и участию в нем Владимира Зеленского, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Четырнадцать мирных убито и 103 ранено за трое суток. Киев всеми силами создает "кровавый фон" к начавшейся неделе высокого уровня в ГА ООН и участию в нем Зеленского. По всей вероятности, по замыслу нацистов присутствие украинского диктатора в ГА ООН должно сопровождаться реками крови гражданского населения и шквалами ударов по гражданским объектам", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. Он добавил, что на протяжении вот уже трех дней под массированными ударами находятся населенные пункты в Белгородской, Запорожской, Херсонской областях, в ДНР, ЛНР и Крыму, предпринимаются настойчивые попытки организовать атаки на Москву и Подмосковье. "Это недвусмысленный сигнал демонстрирующий полное отсутствие стремления к мирному урегулированию конфликта на Украине. Окружение Зеленского, будучи не в состоянии побеждать на поле боя, всеми доступными средствами своего преступного арсенала стремятся создать негативный фон для поиска политико-дипломатического пути разрешения конфликта", - отметил Мирошник. Он заключил, что ни переговоры, ни урегулирование Владимиру Зеленскому не нужны - он приехал в Нью-Йорк выпрашивать деньги и оружие на продолжение кровопролития.

