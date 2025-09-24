Рейтинг@Mail.ru
Киев создает "кровавый фон" к участию Зеленского в ГА ООН, заявил Мирошник - РИА Новости, 24.09.2025
11:17 24.09.2025
Киев создает "кровавый фон" к участию Зеленского в ГА ООН, заявил Мирошник
Киев создает "кровавый фон" к участию Зеленского в ГА ООН, заявил Мирошник - РИА Новости, 24.09.2025
Киев создает "кровавый фон" к участию Зеленского в ГА ООН, заявил Мирошник
Киев всеми силами создает "кровавый фон" к начавшейся неделе высокого уровня в Генеральной Ассамблее ООН и участию в нем Владимира Зеленского, заявил посол МИД... РИА Новости, 24.09.2025
в мире
киев
россия
херсонская область
владимир зеленский
родион мирошник
оон
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Киев всеми силами создает "кровавый фон" к начавшейся неделе высокого уровня в Генеральной Ассамблее ООН и участию в нем Владимира Зеленского, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Четырнадцать мирных убито и 103 ранено за трое суток. Киев всеми силами создает "кровавый фон" к начавшейся неделе высокого уровня в ГА ООН и участию в нем Зеленского. По всей вероятности, по замыслу нацистов присутствие украинского диктатора в ГА ООН должно сопровождаться реками крови гражданского населения и шквалами ударов по гражданским объектам", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. Он добавил, что на протяжении вот уже трех дней под массированными ударами находятся населенные пункты в Белгородской, Запорожской, Херсонской областях, в ДНР, ЛНР и Крыму, предпринимаются настойчивые попытки организовать атаки на Москву и Подмосковье. "Это недвусмысленный сигнал демонстрирующий полное отсутствие стремления к мирному урегулированию конфликта на Украине. Окружение Зеленского, будучи не в состоянии побеждать на поле боя, всеми доступными средствами своего преступного арсенала стремятся создать негативный фон для поиска политико-дипломатического пути разрешения конфликта", - отметил Мирошник. Он заключил, что ни переговоры, ни урегулирование Владимиру Зеленскому не нужны - он приехал в Нью-Йорк выпрашивать деньги и оружие на продолжение кровопролития.
в мире, киев, россия, херсонская область , владимир зеленский, родион мирошник, оон
В мире, Киев, Россия, Херсонская область , Владимир Зеленский, Родион Мирошник, ООН
Киев создает "кровавый фон" к участию Зеленского в ГА ООН, заявил Мирошник

Мирошник: Киев всеми силами создает кровавый фон к неделе в ГА ООН

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Киев всеми силами создает "кровавый фон" к начавшейся неделе высокого уровня в Генеральной Ассамблее ООН и участию в нем Владимира Зеленского, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Четырнадцать мирных убито и 103 ранено за трое суток. Киев всеми силами создает "кровавый фон" к начавшейся неделе высокого уровня в ГА ООН и участию в нем Зеленского. По всей вероятности, по замыслу нацистов присутствие украинского диктатора в ГА ООН должно сопровождаться реками крови гражданского населения и шквалами ударов по гражданским объектам", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Он добавил, что на протяжении вот уже трех дней под массированными ударами находятся населенные пункты в Белгородской, Запорожской, Херсонской областях, в ДНР, ЛНР и Крыму, предпринимаются настойчивые попытки организовать атаки на Москву и Подмосковье.
"Это недвусмысленный сигнал демонстрирующий полное отсутствие стремления к мирному урегулированию конфликта на Украине. Окружение Зеленского, будучи не в состоянии побеждать на поле боя, всеми доступными средствами своего преступного арсенала стремятся создать негативный фон для поиска политико-дипломатического пути разрешения конфликта", - отметил Мирошник.
Он заключил, что ни переговоры, ни урегулирование Владимиру Зеленскому не нужны - он приехал в Нью-Йорк выпрашивать деньги и оружие на продолжение кровопролития.
Песков ответил на вопрос о встрече Трампа и Зеленского на полях ГА ООН
