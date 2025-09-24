https://ria.ru/20250924/kiev-2043943402.html

Киев заюлил после заявлений Путина о встрече с Зеленским, заявил Песков

2025-09-24T11:09:00+03:00

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Киев начинает юлить после заявлений президента РФ Владимира Путина о готовности к встрече с Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин говорит, хочешь встречаться - завтра буду встречаться. И дальше киевский режим начинает юлить", - сказал Песков в интервью радио РБК.

