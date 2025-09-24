Рейтинг@Mail.ru
Киев заюлил после заявлений Путина о встрече с Зеленским, заявил Песков - РИА Новости, 24.09.2025
11:09 24.09.2025
Киев заюлил после заявлений Путина о встрече с Зеленским, заявил Песков
2025-09-24T11:09:00+03:00
2025-09-24T11:09:00+03:00
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Киев начинает юлить после заявлений президента РФ Владимира Путина о готовности к встрече с Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин говорит, хочешь встречаться - завтра буду встречаться. И дальше киевский режим начинает юлить", - сказал Песков в интервью радио РБК.
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Киев начинает юлить после заявлений президента РФ Владимира Путина о готовности к встрече с Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин говорит, хочешь встречаться - завтра буду встречаться. И дальше киевский режим начинает юлить", - сказал Песков в интервью радио РБК.
Песков: встреча Путина и Зеленского без подготовки обречена на провал
