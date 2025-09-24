https://ria.ru/20250924/kiev-2043943402.html
Киев заюлил после заявлений Путина о встрече с Зеленским, заявил Песков
Киев заюлил после заявлений Путина о встрече с Зеленским, заявил Песков - РИА Новости, 24.09.2025
Киев заюлил после заявлений Путина о встрече с Зеленским, заявил Песков
Киев начинает юлить после заявлений президента РФ Владимира Путина о готовности к встрече с Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T11:09:00+03:00
2025-09-24T11:09:00+03:00
2025-09-24T11:09:00+03:00
в мире
россия
киев
владимир путин
дмитрий песков
владимир зеленский
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Киев начинает юлить после заявлений президента РФ Владимира Путина о готовности к встрече с Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин говорит, хочешь встречаться - завтра буду встречаться. И дальше киевский режим начинает юлить", - сказал Песков в интервью радио РБК.
https://ria.ru/20250924/vstrecha-2043929053.html
россия
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, украина
В мире, Россия, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Украина
Киев заюлил после заявлений Путина о встрече с Зеленским, заявил Песков
Песков: Киев начинает юлить после слов Путина о готовности к встрече с Зеленским