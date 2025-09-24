https://ria.ru/20250924/kiev-2043898394.html
Киев вербует террористов в Африке, заявил Любинский
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Киевский режим применяет террористические методы против гражданских и вербует террористов в Африке, заявил в первом интервью РИА Новости в новом качестве замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский. "Важной задачей является привлечение внимания международного сообщества к фактам применения террористических методов киевским режимом, жертвами которого становятся мирные граждане России, вербовки членов международных террористических организаций для участия в боевых действия на стороне ВСУ и оказания поддержки террористическим группировкам, прежде всего в Сахаро-Сахельском регионе Африки", - сказал он.
