Киев вербует террористов в Африке, заявил Любинский
06:24 24.09.2025
Киев вербует террористов в Африке, заявил Любинский
2025-09-24T06:24:00+03:00
2025-09-24T06:24:00+03:00
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Киевский режим применяет террористические методы против гражданских и вербует террористов в Африке, заявил в первом интервью РИА Новости в новом качестве замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский. "Важной задачей является привлечение внимания международного сообщества к фактам применения террористических методов киевским режимом, жертвами которого становятся мирные граждане России, вербовки членов международных террористических организаций для участия в боевых действия на стороне ВСУ и оказания поддержки террористическим группировкам, прежде всего в Сахаро-Сахельском регионе Африки", - сказал он.
Киев вербует террористов в Африке, заявил Любинский

Любинский заявил, что Киев использует террористические методы против гражданских

© Фото : пресс-служба посольства РФ в ВенеПосол РФ в Вене Дмитрий Любинский
Посол РФ в Вене Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Фото : пресс-служба посольства РФ в Вене
Посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Киевский режим применяет террористические методы против гражданских и вербует террористов в Африке, заявил в первом интервью РИА Новости в новом качестве замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.
"Важной задачей является привлечение внимания международного сообщества к фактам применения террористических методов киевским режимом, жертвами которого становятся мирные граждане России, вербовки членов международных террористических организаций для участия в боевых действия на стороне ВСУ и оказания поддержки террористическим группировкам, прежде всего в Сахаро-Сахельском регионе Африки", - сказал он.
Киев решил открыть второй фронт в Африке, заявила Захарова
19 июня, 15:39
 
