Хегсет поговорил с главой Минобороны Эстонии о защите неба НАТО

Глава минобороны США Пит Хегсет провел разговор с эстонским коллегой Ханно Певкуром, затронув вопрос безопасности воздушного пространства НАТО в свете обвинений РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Глава минобороны США Пит Хегсет провел разговор с эстонским коллегой Ханно Певкуром, затронув вопрос безопасности воздушного пространства НАТО в свете обвинений Эстонии в адрес России в якобы нарушении эстонских границ военной авиацией, сообщил Пентагон. "Хегсет 22 сентября поговорил с... Певкуром. Хегсет подтвердил, что министерство обороны поддерживает всех союзников по НАТО, и что любое вторжение в воздушное пространство альянса неприемлемо", - говорится в заявлении Пентагона. Отмечается, что Хегсет высоко оценил быструю реакцию ПВО европейских союзников, заявив, что она "продемонстрировала наилучшую готовность НАТО и сосредоточенность на своей основной миссии". Хегсет также заверил Певкура, что "консультируется с верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе относительно дальнейших шагов и будет продолжать внимательно следить за ситуацией". Эстония ранее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.

эстония, россия, европа, пит хегсет, ханно певкур, дмитрий песков, министерство обороны сша, нато, в мире, миг-31