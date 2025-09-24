Хегсет поговорил с главой Минобороны Эстонии о защите неба НАТО
Глава МО США Хегсет поговорил с главой МО Эстонии Певкуром о защите неба НАТО
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Глава минобороны США Пит Хегсет провел разговор с эстонским коллегой Ханно Певкуром, затронув вопрос безопасности воздушного пространства НАТО в свете обвинений Эстонии в адрес России в якобы нарушении эстонских границ военной авиацией, сообщил Пентагон.
Отмечается, что Хегсет высоко оценил быструю реакцию ПВО европейских союзников, заявив, что она "продемонстрировала наилучшую готовность НАТО и сосредоточенность на своей основной миссии". Хегсет также заверил Певкура, что "консультируется с верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе относительно дальнейших шагов и будет продолжать внимательно следить за ситуацией".
Эстония ранее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.
