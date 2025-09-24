https://ria.ru/20250924/katera-2044020238.html

На территории Туапсинского округа обнаружили безэкипажные катера

На территории Туапсинского округа обнаружили безэкипажные катера

Безэкипажные катера обнаружены в акватории Черного моря на территории Туапсинского округа, сообщил глава округа Сергей Бойко. РИА Новости, 24.09.2025

КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Безэкипажные катера обнаружены в акватории Черного моря на территории Туапсинского округа, сообщил глава округа Сергей Бойко."В акватории Чёрного моря обнаружены безэкипажные катера! Убедительная просьба жителям и гостям Туапсинского округа покинуть прибрежную полосу!" - написал он в Telegram-канале.

