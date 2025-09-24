Рейтинг@Mail.ru
На территории Туапсинского округа обнаружили безэкипажные катера - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 24.09.2025 (обновлено: 14:34 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/katera-2044020238.html
На территории Туапсинского округа обнаружили безэкипажные катера
На территории Туапсинского округа обнаружили безэкипажные катера - РИА Новости, 24.09.2025
На территории Туапсинского округа обнаружили безэкипажные катера
Безэкипажные катера обнаружены в акватории Черного моря на территории Туапсинского округа, сообщил глава округа Сергей Бойко. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T14:32:00+03:00
2025-09-24T14:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
черное море
туапсе
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27512/07/275120738_0:105:3184:1896_1920x0_80_0_0_a14d29720197cc4a2d0b7be120abee2e.jpg
КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Безэкипажные катера обнаружены в акватории Черного моря на территории Туапсинского округа, сообщил глава округа Сергей Бойко."В акватории Чёрного моря обнаружены безэкипажные катера! Убедительная просьба жителям и гостям Туапсинского округа покинуть прибрежную полосу!" - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250924/novorossiysk-2044003483.html
черное море
туапсе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27512/07/275120738_259:0:2926:2000_1920x0_80_0_0_07e1c92bb362dff0b18edd30dcff6c45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черное море, туапсе, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Туапсе, Безопасность, Вооруженные силы Украины
На территории Туапсинского округа обнаружили безэкипажные катера

В Черном море на территории Туапсинского округа обнаружили безэкипажные катера

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкГород Туапсе
Город Туапсе - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в медиабанк
Город Туапсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Безэкипажные катера обнаружены в акватории Черного моря на территории Туапсинского округа, сообщил глава округа Сергей Бойко.
"В акватории Чёрного моря обнаружены безэкипажные катера! Убедительная просьба жителям и гостям Туапсинского округа покинуть прибрежную полосу!" - написал он в Telegram-канале.
Последствия атаки ВСУ на Новороссийск. 24 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Два человека погибли после атаки дронов ВСУ в Новороссийске
Вчера, 13:43
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореТуапсеБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала