https://ria.ru/20250924/kardinale-2043878524.html
Умерла актриса Клаудия Кардинале
Умерла актриса Клаудия Кардинале - РИА Новости, 24.09.2025
Умерла актриса Клаудия Кардинале
Скончалась знаменитая итальянская актриса Клаудия Кардинале, известная по ролям в фильмах "Мать" и "Улица Паради, дом 588" и снимавшаяся в фильмах режиссера... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T01:30:00+03:00
2025-09-24T01:30:00+03:00
2025-09-24T01:30:00+03:00
в мире
италия
клаудия кардинале
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32473/62/324736221_0:113:1920:1193_1920x0_80_0_0_20ae5880e803da2a907ea91ca03eb67d.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Скончалась знаменитая итальянская актриса Клаудия Кардинале, известная по ролям в фильмах "Мать" и "Улица Паради, дом 588" и снимавшаяся в фильмах режиссера Сержио Леоне, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на ее агента Лорана Саври. Франс Пресс передает, что Кардинале, муза режиссеров Лукино Висконти и Фредерико Феллини, умерла в возрасте 87 лет. "Она оставила нам наследие свободной и вдохновленной женщины - и как женщины, и как артистки", - приводит агентство слова Саври. Кардинале известна по ролям в фильмах "Мать" и "Улица Паради, дом 588" режиссера Арни Вернея. Она также снималась в картинах "Однажды на Диком Западе" Сержио Леоне и "Восемь с половиной" Фредерико Феллини.
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32473/62/324736221_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_81412b26482e8c4fcc04a2cf7e4c417d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, клаудия кардинале
В мире, Италия, Клаудия Кардинале
Умерла актриса Клаудия Кардинале
Итальянская актриса Клаудия Кардинале умерла в возрасте 87 лет
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Скончалась знаменитая итальянская актриса Клаудия Кардинале, известная по ролям в фильмах "Мать" и "Улица Паради, дом 588" и снимавшаяся в фильмах режиссера Сержио Леоне, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на ее агента Лорана Саври.
Франс Пресс передает, что Кардинале, муза режиссеров Лукино Висконти и Фредерико Феллини, умерла в возрасте 87 лет.
"Она оставила нам наследие свободной и вдохновленной женщины - и как женщины, и как артистки", - приводит агентство слова Саври.
Кардинале известна по ролям в фильмах "Мать" и "Улица Паради, дом 588" режиссера Арни Вернея. Она также снималась в картинах "Однажды на Диком Западе" Сержио Леоне и "Восемь с половиной" Фредерико Феллини.