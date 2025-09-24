https://ria.ru/20250924/kardinale-2043878524.html

Умерла актриса Клаудия Кардинале

Умерла актриса Клаудия Кардинале - РИА Новости, 24.09.2025

Умерла актриса Клаудия Кардинале

Скончалась знаменитая итальянская актриса Клаудия Кардинале, известная по ролям в фильмах "Мать" и "Улица Паради, дом 588" и снимавшаяся в фильмах режиссера... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T01:30:00+03:00

2025-09-24T01:30:00+03:00

2025-09-24T01:30:00+03:00

в мире

италия

клаудия кардинале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/32473/62/324736221_0:113:1920:1193_1920x0_80_0_0_20ae5880e803da2a907ea91ca03eb67d.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Скончалась знаменитая итальянская актриса Клаудия Кардинале, известная по ролям в фильмах "Мать" и "Улица Паради, дом 588" и снимавшаяся в фильмах режиссера Сержио Леоне, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на ее агента Лорана Саври. Франс Пресс передает, что Кардинале, муза режиссеров Лукино Висконти и Фредерико Феллини, умерла в возрасте 87 лет. "Она оставила нам наследие свободной и вдохновленной женщины - и как женщины, и как артистки", - приводит агентство слова Саври. Кардинале известна по ролям в фильмах "Мать" и "Улица Паради, дом 588" режиссера Арни Вернея. Она также снималась в картинах "Однажды на Диком Западе" Сержио Леоне и "Восемь с половиной" Фредерико Феллини.

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, италия, клаудия кардинале