Умерла актриса Клаудия Кардинале - РИА Новости, 24.09.2025
01:30 24.09.2025
Умерла актриса Клаудия Кардинале
в мире
италия
клаудия кардинале
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Скончалась знаменитая итальянская актриса Клаудия Кардинале, известная по ролям в фильмах "Мать" и "Улица Паради, дом 588" и снимавшаяся в фильмах режиссера Сержио Леоне, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на ее агента Лорана Саври. Франс Пресс передает, что Кардинале, муза режиссеров Лукино Висконти и Фредерико Феллини, умерла в возрасте 87 лет. "Она оставила нам наследие свободной и вдохновленной женщины - и как женщины, и как артистки", - приводит агентство слова Саври. Кардинале известна по ролям в фильмах "Мать" и "Улица Паради, дом 588" режиссера Арни Вернея. Она также снималась в картинах "Однажды на Диком Западе" Сержио Леоне и "Восемь с половиной" Фредерико Феллини.
италия
2025
в мире, италия, клаудия кардинале
В мире, Италия, Клаудия Кардинале
Клаудия Кардинале
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Клаудия Кардинале. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Скончалась знаменитая итальянская актриса Клаудия Кардинале, известная по ролям в фильмах "Мать" и "Улица Паради, дом 588" и снимавшаяся в фильмах режиссера Сержио Леоне, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на ее агента Лорана Саври.
Франс Пресс передает, что Кардинале, муза режиссеров Лукино Висконти и Фредерико Феллини, умерла в возрасте 87 лет.
"Она оставила нам наследие свободной и вдохновленной женщины - и как женщины, и как артистки", - приводит агентство слова Саври.
Кардинале известна по ролям в фильмах "Мать" и "Улица Паради, дом 588" режиссера Арни Вернея. Она также снималась в картинах "Однажды на Диком Западе" Сержио Леоне и "Восемь с половиной" Фредерико Феллини.
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
