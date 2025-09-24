В полиции предупредили о мошенничестве с вовлечением пожилых курьеров
На Камчатке мошенники стали использовать обманутых пенсионеров как курьеров
Женщина старшего возраста. Архивное фото
Читать ria.ru в
П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 сен — РИА Новости. УМВД России по Камчатскому краю предупредило о новой масштабной схеме телефонного мошенничества, нацеленной на пожилых граждан, в которой сами жертвы становятся курьерами по передаче денег.
"УМВД России по Камчатскому краю предупреждает о новой масштабной схеме телефонного мошенничества, нацеленной на пожилых граждан", — сообщили в пресс-службе ведомства.
В Москве пенсионер перевел мошенникам почти 83 миллиона рублей
7 августа 2024, 15:07
Преступники действуют по двухэтапной схеме: сначала женщина 30-35 лет, представляясь оператором связи, выманивает паспортные данные под предлогом замены номера телефона. На следующий день мужчина, представляющийся сотрудником силового ведомства, убеждает жертву, что ее сбережения считаются средствами для поддержки ВСУ и требуют "экспертизы".
"Особая циничность данной схемы заключается в том, что в роли курьеров мошенники используют других пожилых жертв, которым также внушили необходимость "очиститься от подозрений", — отметили в УМВД.
По данным полиции, с 1 сентября на Камчатке зарегистрировано 19 преступлений по данной схеме. Потерпевшими стали жители региона в возрасте от 63 до 90 лет, основные жертвы — женщины 80-летнего возраста.
Общий ущерб от деятельности преступников составил около 25 миллионов рублей, отдельные суммы по эпизодам варьировались от 100 тысяч до 5 миллионов рублей.
Мошенники стали чаще обманывать детей
19 сентября, 04:12