В полиции предупредили о мошенничестве с вовлечением пожилых курьеров

В полиции предупредили о мошенничестве с вовлечением пожилых курьеров

происшествия

камчатский край

камчатка

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

вооруженные силы украины

П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 сен — РИА Новости. УМВД России по Камчатскому краю предупредило о новой масштабной схеме телефонного мошенничества, нацеленной на пожилых граждан, в которой сами жертвы становятся курьерами по передаче денег. "УМВД России по Камчатскому краю предупреждает о новой масштабной схеме телефонного мошенничества, нацеленной на пожилых граждан", — сообщили в пресс-службе ведомства. Преступники действуют по двухэтапной схеме: сначала женщина 30-35 лет, представляясь оператором связи, выманивает паспортные данные под предлогом замены номера телефона. На следующий день мужчина, представляющийся сотрудником силового ведомства, убеждает жертву, что ее сбережения считаются средствами для поддержки ВСУ и требуют "экспертизы". "Особая циничность данной схемы заключается в том, что в роли курьеров мошенники используют других пожилых жертв, которым также внушили необходимость "очиститься от подозрений", — отметили в УМВД. По данным полиции, с 1 сентября на Камчатке зарегистрировано 19 преступлений по данной схеме. Потерпевшими стали жители региона в возрасте от 63 до 90 лет, основные жертвы — женщины 80-летнего возраста. Общий ущерб от деятельности преступников составил около 25 миллионов рублей, отдельные суммы по эпизодам варьировались от 100 тысяч до 5 миллионов рублей.

