https://ria.ru/20250924/kamchatka-2043878069.html

На Камчатке зафиксировали 33 афтершока

На Камчатке зафиксировали 33 афтершока - РИА Новости, 24.09.2025

На Камчатке зафиксировали 33 афтершока

Тридцать три афтершока магнитудой до 6,0 зафиксировали на Камчатке за минувшие сутки, три из них ощутили жители региона, сообщили в главном управлении МЧС... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T01:28:00+03:00

2025-09-24T01:28:00+03:00

2025-09-24T01:28:00+03:00

происшествия

камчатка

камчатский край

петропавловск-камчатский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_0:0:3635:2045_1920x0_80_0_0_f9ddf67912731eff9468cdb25a8f6fc8.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 сен – РИА Новости. Тридцать три афтершока магнитудой до 6,0 зафиксировали на Камчатке за минувшие сутки, три из них ощутили жители региона, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. За предыдущие сутки у берегов полуострова произошло 32 афтершока магнитудой от 3,5 до 6,3, два из них ощущались в населенных пунктах. "За сутки произошли 33 афтершока магнитудой от 3,2 до 6,0. Два из них ощущались жителями края", — говорится в релизе главка. На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля. "Ученые фиксируют активность вулкана Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в МЧС. Сейсмическая активность на Камчатке возросла после мощного землетрясения магнитудой 7,8, которое произошло 19 сентября в Тихом океане, в 93 километрах от Петропавловска-Камчатского. В населенных пунктах Камчатского края подземный толчок ощущался интенсивностью до 7 баллов. В связи с землетрясением объявлялась угроза цунами по восточному побережью Камчатки. По данным правительства Камчатского края, ряд зданий получил повреждения. В Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Елизовском районе возобновили работу пункты временного размещения для тех, кто из-за землетрясения боится ночевать дома. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.

https://ria.ru/20250825/effekt-2037432333.html

https://ria.ru/20250804/kamchatka-2033327462.html

камчатка

камчатский край

петропавловск-камчатский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатка, камчатский край, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области