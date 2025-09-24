Рейтинг@Mail.ru
Израиль пригрозил хуситам мощным ответом после падения БПЛА - РИА Новости, 24.09.2025
22:50 24.09.2025
Израиль пригрозил хуситам мощным ответом после падения БПЛА
в мире
израиль
иран
ливан
исраэль кац
ансар алла
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 сен - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил йеменскому движению "Ансар Алла" (хуситам) мощным ответом после падения йеменского беспилотника в южном городе Эйлат. "Террористы-хуситы отказываются учиться на ошибках Ирана, Ливана и Газы - и им предстоит горький опыт. Тот, кто причинит вред Израилю, понесет семикратный ущерб", - написал Кац в социальной сети X. Ранее в среду беспилотник хуситов достиг Эйлата и взорвался рядом с отелем, в результате чего более 20 человек пострадали. Армия обороны Израиля сообщала о попытках перехвата и расследует причины неудачи.
израиль
иран
ливан
в мире, израиль, иран, ливан, исраэль кац, ансар алла
В мире, Израиль, Иран, Ливан, Исраэль Кац, Ансар Алла
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 сен - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил йеменскому движению "Ансар Алла" (хуситам) мощным ответом после падения йеменского беспилотника в южном городе Эйлат.
"Террористы-хуситы отказываются учиться на ошибках Ирана, Ливана и Газы - и им предстоит горький опыт. Тот, кто причинит вред Израилю, понесет семикратный ущерб", - написал Кац в социальной сети X.
Ранее в среду беспилотник хуситов достиг Эйлата и взорвался рядом с отелем, в результате чего более 20 человек пострадали. Армия обороны Израиля сообщала о попытках перехвата и расследует причины неудачи.
Израиль подтвердил закрытие перехода на границе с Иорданией
23 сентября, 16:45
 
