Израиль пригрозил хуситам мощным ответом после падения БПЛА
Израиль пригрозил хуситам мощным ответом после падения БПЛА - РИА Новости, 24.09.2025
Израиль пригрозил хуситам мощным ответом после падения БПЛА
Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил йеменскому движению "Ансар Алла" (хуситам) мощным ответом после падения йеменского беспилотника в южном городе... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T22:50:00+03:00
2025-09-24T22:50:00+03:00
2025-09-24T22:50:00+03:00
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 сен - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил йеменскому движению "Ансар Алла" (хуситам) мощным ответом после падения йеменского беспилотника в южном городе Эйлат. "Террористы-хуситы отказываются учиться на ошибках Ирана, Ливана и Газы - и им предстоит горький опыт. Тот, кто причинит вред Израилю, понесет семикратный ущерб", - написал Кац в социальной сети X. Ранее в среду беспилотник хуситов достиг Эйлата и взорвался рядом с отелем, в результате чего более 20 человек пострадали. Армия обороны Израиля сообщала о попытках перехвата и расследует причины неудачи.
Израиль пригрозил хуситам мощным ответом после падения БПЛА
