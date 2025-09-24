https://ria.ru/20250924/izrail-2044155815.html

Израиль пригрозил хуситам мощным ответом после падения БПЛА

Израиль пригрозил хуситам мощным ответом после падения БПЛА - РИА Новости, 24.09.2025

Израиль пригрозил хуситам мощным ответом после падения БПЛА

Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил йеменскому движению "Ансар Алла" (хуситам) мощным ответом после падения йеменского беспилотника в южном городе... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T22:50:00+03:00

2025-09-24T22:50:00+03:00

2025-09-24T22:50:00+03:00

в мире

израиль

иран

ливан

исраэль кац

ансар алла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156045/70/1560457062_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_17c2600a2f8c332c3941ebe944fa713d.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 сен - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил йеменскому движению "Ансар Алла" (хуситам) мощным ответом после падения йеменского беспилотника в южном городе Эйлат. "Террористы-хуситы отказываются учиться на ошибках Ирана, Ливана и Газы - и им предстоит горький опыт. Тот, кто причинит вред Израилю, понесет семикратный ущерб", - написал Кац в социальной сети X. Ранее в среду беспилотник хуситов достиг Эйлата и взорвался рядом с отелем, в результате чего более 20 человек пострадали. Армия обороны Израиля сообщала о попытках перехвата и расследует причины неудачи.

https://ria.ru/20250923/izrail-2043790633.html

израиль

иран

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, ливан, исраэль кац, ансар алла