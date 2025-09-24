https://ria.ru/20250924/iran-2044156987.html
Иран не видит смысла в продолжении диалога по ядерной проблематике
ТЕГЕРАН, 24 сен – РИА Новости. Иранская сторона не видит смысла в продолжении диалога по ядерной проблематике Тегерана в случае восстановления международных санкций против исламской республики, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в среду вечером в ходе встречи с премьером Норвегии Йонасом Гар Стёре. "Президент Ирана заявил, что если произойдет возврат к санкциям, то диалог не будет иметь смысла", - приводит администрация Пезешкиана выдержку из его слова со встречи с премьером Норвегии.Президент Ирана также добавил, что западные страны должны показать приверженность своим обязанностям по ядерной сделке.Великобритания, Франция и Германия ("евротройка") 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года.После этого Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого рестрикции Совбеза ООН будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября.
