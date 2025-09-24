Рейтинг@Mail.ru
Иран не видит смысла в продолжении диалога по ядерной проблематике - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:02 24.09.2025 (обновлено: 23:10 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/iran-2044156987.html
Иран не видит смысла в продолжении диалога по ядерной проблематике
Иран не видит смысла в продолжении диалога по ядерной проблематике - РИА Новости, 24.09.2025
Иран не видит смысла в продолжении диалога по ядерной проблематике
Иранская сторона не видит смысла в продолжении диалога по ядерной проблематике Тегерана в случае восстановления международных санкций против исламской... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T23:02:00+03:00
2025-09-24T23:10:00+03:00
в мире
иран
норвегия
тегеран (город)
масуд пезешкиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_2:0:1998:1123_1920x0_80_0_0_fe8e5e9d9c29fd254cc7c1d7f4b06e51.jpg
ТЕГЕРАН, 24 сен – РИА Новости. Иранская сторона не видит смысла в продолжении диалога по ядерной проблематике Тегерана в случае восстановления международных санкций против исламской республики, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в среду вечером в ходе встречи с премьером Норвегии Йонасом Гар Стёре. "Президент Ирана заявил, что если произойдет возврат к санкциям, то диалог не будет иметь смысла", - приводит администрация Пезешкиана выдержку из его слова со встречи с премьером Норвегии.Президент Ирана также добавил, что западные страны должны показать приверженность своим обязанностям по ядерной сделке.Великобритания, Франция и Германия ("евротройка") 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года.После этого Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого рестрикции Совбеза ООН будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября.
https://ria.ru/20250920/mid-2043172408.html
иран
норвегия
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_252:0:1749:1123_1920x0_80_0_0_353cb9496d819b81d5e5b08c18a270bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, норвегия, тегеран (город), масуд пезешкиан
В мире, Иран, Норвегия, Тегеран (город), Масуд Пезешкиан
Иран не видит смысла в продолжении диалога по ядерной проблематике

Пезешкиан: Иран не видит смысла в продолжении диалога при восстановлении санкций

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 24 сен – РИА Новости. Иранская сторона не видит смысла в продолжении диалога по ядерной проблематике Тегерана в случае восстановления международных санкций против исламской республики, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в среду вечером в ходе встречи с премьером Норвегии Йонасом Гар Стёре.
"Президент Ирана заявил, что если произойдет возврат к санкциям, то диалог не будет иметь смысла", - приводит администрация Пезешкиана выдержку из его слова со встречи с премьером Норвегии.
Президент Ирана также добавил, что западные страны должны показать приверженность своим обязанностям по ядерной сделке.
Великобритания, Франция и Германия ("евротройка") 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года.
После этого Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого рестрикции Совбеза ООН будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Россия и Китай выступили за сохранение отмены санкций против Ирана
20 сентября, 13:45
 
В миреИранНорвегияТегеран (город)Масуд Пезешкиан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала