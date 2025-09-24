https://ria.ru/20250924/iran-2044094893.html
Президент Ирана надеется, что Москва и Киев достигнут соглашения
ООН, 24 сен – РИА Новости. Тегеран надеется, что Москва и Киев достигнут справедливого соглашения для урегулирования конфликта, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе сессии Генассамблеи ООН в среду. "Иран также принял меры, чтобы посодействовать мирному урегулированию конфликта на Украине. Мы надеемся, что это приведет к справедливому соглашению", - сказал Пезешкиан. Иранский президент также добавил, что Тегеран поддерживает мирное урегулирование между Арменией и Азербайджаном.
в мире, тегеран (город), масуд пезешкиан, генеральная ассамблея оон, оон, россия, украина
