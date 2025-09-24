Рейтинг@Mail.ru
Президент Ирана надеется, что Москва и Киев достигнут соглашения - РИА Новости, 24.09.2025
17:40 24.09.2025 (обновлено: 17:44 24.09.2025)
Президент Ирана надеется, что Москва и Киев достигнут соглашения
ООН, 24 сен – РИА Новости. Тегеран надеется, что Москва и Киев достигнут справедливого соглашения для урегулирования конфликта, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе сессии Генассамблеи ООН в среду. "Иран также принял меры, чтобы посодействовать мирному урегулированию конфликта на Украине. Мы надеемся, что это приведет к справедливому соглашению", - сказал Пезешкиан. Иранский президент также добавил, что Тегеран поддерживает мирное урегулирование между Арменией и Азербайджаном.
© Getty Images / Spencer PlattПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан выступает на Генассамблее ООН. 24 сентября 2025
Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступает на Генассамблее ООН. 24 сентября 2025
ООН, 24 сен – РИА Новости. Тегеран надеется, что Москва и Киев достигнут справедливого соглашения для урегулирования конфликта, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе сессии Генассамблеи ООН в среду.
"Иран также принял меры, чтобы посодействовать мирному урегулированию конфликта на Украине. Мы надеемся, что это приведет к справедливому соглашению", - сказал Пезешкиан.
Иранский президент также добавил, что Тегеран поддерживает мирное урегулирование между Арменией и Азербайджаном.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
"Погибает целое поколение". На Западе раскрыли плачевное положение Украины
Вчера, 17:34
 
