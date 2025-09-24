https://ria.ru/20250924/ipoteka-2043920049.html

Хабаровский край получил 445 миллионов рублей на компенсацию ипотеки

Хабаровский край получил 445 миллионов рублей из федерального бюджета на компенсацию ипотеки многодетным семьям, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.

ХАБАРОВСК, 24 сен - РИА Новости. Хабаровский край получил 445 миллионов рублей из федерального бюджета на компенсацию ипотеки многодетным семьям, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. "Хабаровский край получил 445 миллиона рублей из федерального бюджета на компенсацию ипотеки многодетным семьям. Напомню, что в совокупности за счёт этих денег и средств краевой казны можно компенсировать до 1 миллиона рублей из суммы ипотечного кредита", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что выплата рассчитана на семьи, купившие жильё в ипотеку и у которых в течение 2024-2026 годов родился третий или последующий ребёнок. Эта мера поддержки стала очень популярной, с начала года ею уже воспользовались 570 семей, указал Демешин. Поддержка семей с детьми - важная задача президентского нацпроекта "Семья". "И, что важно, на днях мы дополнительно обсуждали помощь семьям с детьми. В дискуссии приняли участие представители общественных организаций, трудовых коллективов и научного сообщества. Сейчас мы занимаемся обобщением поступивших предложений - их учтём в краевой программе повышения рождаемости", - сообщил губернатор. По данным министерства социальной защиты края, получателями краевой выплаты могут быть граждане, которые уже воспользовались федеральной выплатой в размере до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. При этом жилое помещение, приобретенное за счет кредитных средств, должно быть расположено на территории края. Оператором мер государственной поддержки семей, имеющих детей, по погашению обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) как единый институт развития в жилищной сфере выступает АО "Дом.рф". Для участия в программе необходимо приложить отдельное заявление на получение выплаты в размере 550 тысяч рублей. Заявление можно скачать на сайте АО "Дом.рф" .

