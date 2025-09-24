https://ria.ru/20250924/investitsii-2044057737.html

МЭР ожидает снижения инвестиций в основной капитал в России в 2026 году

МЭР ожидает снижения инвестиций в основной капитал в России в 2026 году - РИА Новости, 24.09.2025

МЭР ожидает снижения инвестиций в основной капитал в России в 2026 году

Минэкономразвития ожидает небольшого снижения инвестиций в основной капитал в РФ в 2026 году, в 2027 году их рост возобновится, заявил глава министерства Максим РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минэкономразвития ожидает небольшого снижения инвестиций в основной капитал в РФ в 2026 году, в 2027 году их рост возобновится, заявил глава министерства Максим Решетников. "По инвестициям в 2026 году ожидаем небольшое снижение на фоне очень высоких результатов предыдущих лет... Уже в 2027 году рост инвестиций возобновится", - сказал он, представляя в среду на правительстве обновленный макропрогноз. Ранее в среду министр заявил, что Минэкономразвития РФ ожидает "паузу" в росте инвестиций в основной капитал в 2026 году.

россия

