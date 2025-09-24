https://ria.ru/20250924/ink-2044087552.html

Сто лет на музейной полке. Ученые разгадали тайну "мумии инков"

Сто лет на музейной полке. Ученые разгадали тайну "мумии инков" - РИА Новости, 24.09.2025

Сто лет на музейной полке. Ученые разгадали тайну "мумии инков"

Швейцарские исследователи разгадали тайну странного черепа — "мумии инков". Этот экспонат более ста лет хранился в Музее кантональной археологии и истории. Что... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T19:51:00+03:00

2025-09-24T19:51:00+03:00

2025-09-24T19:51:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044106533_0:218:2128:1415_1920x0_80_0_0_e7a0f82bbb28b586db5692f70e2571c8.jpg

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Швейцарские исследователи разгадали тайну странного черепа — "мумии инков". Этот экспонат более ста лет хранился в Музее кантональной археологии и истории. Что выяснили ученые — в материале РИА Новости.Подарок инженера родному городуЭкспонат I Y-001 — мумифицированный череп вытянутой формы. Его подарил музею инженер Луи Куффре, родившийся в Лозанне.Он эмигрировал в Перу в конце 1860-х и занимался там добычей полезных ископаемых. Затем переехал в Чили, где посвятил себя крупномасштабным агропромышленным проектам в странах Южного конуса.В 1876-м Куффре отправил череп I Y-011 в родной город. А вместе с ним — примерно два десятка археологических и этнографических артефактов из Перу и Боливии.На этикетке экспоната стакая информация: "Череп инка из Боливии, кантон Айях, провинция Амасуйос, найденный в индейских руинах на равнине Кордильер у подножия горы Ильмиани на высоте 12 900 футов. Согласно преданиям современных индейцев, этот череп принадлежал вождю племени".Истинный владелецСкорее всего, по мнению ученых, речь идет о так называемых "чульпах" — погребальных башнях, которые часто встречаются на высокогорном плато Боливии. Они ассоциируются с народом аймара на западе Южной Америки.Название, возможно, происходит от Ayma-ra-mi ("место, где расположено много ферм в общественном владении").Дальнейший анализ мужского черепа выявил некоторые особенности. Выяснилось, что его искусственным образом сделали длиннее. Самое вероятное — в младенческом возрасте.Что с ним сделалиДанная практика, как правило, использовалась для обозначения принадлежности к определенной группе и не была связана с народом инков.Специфическая деформация и история места, где был найден череп, позволили сделать вывод: Y-001 — это череп представителя народа аймара, а не инков. Возраст — не менее 350 лет.Кроме того, мужчина пережил попытку трепанации, которая так и не была завершена. Однако операция не привела к смерти — рана, судя по рубцам на черепе, начала заживать.Размер отверстия в теменной кости достигает 37 на 31 миллиметр. То есть речь идет об очень сложном для своего времени хирургическом вешательстве.Еще одной особенностью, выявленной у Y-001, был зубной абсцесс в нижней челюсти.Живой человек за музейным экспонатомПроведенное исследование ставит перед научным сообществом множество этических проблем. Благодаря технологиям, мы можем частично восстановить личность этого человека: вероятно, это был мужчина зрелого возраста, возможно, занимавший высокое положение в своей общине. Он пережил попытку трепанации черепа, у него болели зубы.Спустя пару веков Луи Куффре во время одного из своих путешествий наткнулся на его останки и отправил частично мумифицированную голову в Лозанну в качестве диковинки с другого конца света.Прошло более ста лет, и ученые снова изучили его, чтобы, по сути, реконструировать судьбу. За скупым обозначением Y-001 скрывается человеческая личность, жившая 350 лет и, вероятно, совсем не ожидавшая, что ее череп будет выставлен на всеобщее обозрение в музее.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60