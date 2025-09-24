Рейтинг@Mail.ru
Сто лет на музейной полке. Ученые разгадали тайну "мумии инков"
Сто лет на музейной полке. Ученые разгадали тайну "мумии инков"
Череп I Y-011
Череп I Y-011
© Фото : International Journal of Osteoarchaeology (2025)/C. Abegg et al.
Череп I Y-011
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Швейцарские исследователи разгадали тайну странного черепа — "мумии инков". Этот экспонат более ста лет хранился в Музее кантональной археологии и истории. Что выяснили ученые — в материале РИА Новости.

Подарок инженера родному городу

Экспонат I Y-001 — мумифицированный череп вытянутой формы. Его подарил музею инженер Луи Куффре, родившийся в Лозанне.
Лозанна
Лозанна
© Getty Images / Pintai Suchachaisri
Лозанна
Он эмигрировал в Перу в конце 1860-х и занимался там добычей полезных ископаемых. Затем переехал в Чили, где посвятил себя крупномасштабным агропромышленным проектам в странах Южного конуса.
В 1876-м Куффре отправил череп I Y-011 в родной город. А вместе с ним — примерно два десятка археологических и этнографических артефактов из Перу и Боливии.
На этикетке экспоната стакая информация: "Череп инка из Боливии, кантон Айях, провинция Амасуйос, найденный в индейских руинах на равнине Кордильер у подножия горы Ильмиани на высоте 12 900 футов. Согласно преданиям современных индейцев, этот череп принадлежал вождю племени".
Череп I Y-011
Череп I Y-011
© Фото : International Journal of Osteoarchaeology (2025)/C. Abegg et al.
Череп I Y-011

Истинный владелец

Скорее всего, по мнению ученых, речь идет о так называемых "чульпах" — погребальных башнях, которые часто встречаются на высокогорном плато Боливии. Они ассоциируются с народом аймара на западе Южной Америки.
Чульпа
Чульпа
CC BY-SA 4.0 / Diego Delso / Chullpa from Inca epoch
Чульпа
Название, возможно, происходит от Ayma-ra-mi ("место, где расположено много ферм в общественном владении").
Дальнейший анализ мужского черепа выявил некоторые особенности. Выяснилось, что его искусственным образом сделали длиннее. Самое вероятное — в младенческом возрасте.
Народ аймара в традиционной одежде
Народ аймара в традиционной одежде
CC BY-SA 2.0 / Michelle Bachelet / Personas de la comunidad aimara en Pozo Almonte, Chile
Народ аймара в традиционной одежде

Что с ним сделали

Данная практика, как правило, использовалась для обозначения принадлежности к определенной группе и не была связана с народом инков.
Тафономический анализ черепа
Тафономический анализ черепа
© Фото : International Journal of Osteoarchaeology (2025)/C. Abegg et al.
Тафономический анализ черепа
Специфическая деформация и история места, где был найден череп, позволили сделать вывод: Y-001 — это череп представителя народа аймара, а не инков. Возраст — не менее 350 лет.
Кроме того, мужчина пережил попытку трепанации, которая так и не была завершена. Однако операция не привела к смерти — рана, судя по рубцам на черепе, начала заживать.
Крупный план поражения на правой теменной кости
Крупный план поражения на правой теменной кости
© Фото : International Journal of Osteoarchaeology (2025)/C. Abegg et al.
Крупный план поражения на правой теменной кости
Размер отверстия в теменной кости достигает 37 на 31 миллиметр. То есть речь идет об очень сложном для своего времени хирургическом вешательстве.
Еще одной особенностью, выявленной у Y-001, был зубной абсцесс в нижней челюсти.

Живой человек за музейным экспонатом

Проведенное исследование ставит перед научным сообществом множество этических проблем. Благодаря технологиям, мы можем частично восстановить личность этого человека: вероятно, это был мужчина зрелого возраста, возможно, занимавший высокое положение в своей общине. Он пережил попытку трепанации черепа, у него болели зубы.
Спустя пару веков Луи Куффре во время одного из своих путешествий наткнулся на его останки и отправил частично мумифицированную голову в Лозанну в качестве диковинки с другого конца света.
Прошло более ста лет, и ученые снова изучили его, чтобы, по сути, реконструировать судьбу. За скупым обозначением Y-001 скрывается человеческая личность, жившая 350 лет и, вероятно, совсем не ожидавшая, что ее череп будет выставлен на всеобщее обозрение в музее.
Выставка мумий инков
Выставка мумий инков
© Getty Images / picture alliance
Выставка мумий инков
 
 
 
