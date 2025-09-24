https://ria.ru/20250924/ingushetija-2044153014.html

В Ингушетии приостановили работу 15 заправок

24.09.2025

В Ингушетии приостановили работу 15 заправок

Суды в Ингушетии по представлениям прокуратуры из-за многочисленных нарушений приостановили деятельность 15 автомобильных заправочных станций, еще восемь исков... РИА Новости, 24.09.2025

НАЛЬЧИК, 24 сен – РИА Новости. Суды в Ингушетии по представлениям прокуратуры из-за многочисленных нарушений приостановили деятельность 15 автомобильных заправочных станций, еще восемь исков находятся на рассмотрении, сообщило надзорное ведомство региона. Прокуратура Ингушетии провела проверки соблюдения законодательства при эксплуатации автомобильных заправочных и газозаправочных станций (АЗС и АГЗС). "Они показали, что на многих станциях распространены нарушения требований трудового законодательства, законодательства об охране труда, о пожарной безопасности и промышленной безопасности опасных производственных объектов", - говорится в сообщении. В частности, отмечается, что на территории Назрановского района шесть станций функционировали в отсутствие лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта и в отсутствие регистрации в реестре опасных производственных объектов. Аналогичные нарушения выявлены в Назрани, Карабулаке, Малгобекском и Сунженском районах. "Прокурорами городов и районов в суды направлены 23 иска о приостановлении деятельности указанных АЗС и АГЗС, 15 из которых рассмотрены и удовлетворены в полном объеме, восемь исков находятся на стадии рассмотрения", - уточнили в ведомстве. Также 28 руководителей автозаправок оштрафованы за нарушение трудового законодательства, государственных нормативных требований охраны труда и требований пожарной безопасности на общую сумму 435 тысяч рублей.

