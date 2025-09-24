МЭР понизило прогноз по инфляции в России

https://ria.ru/20250924/inflyatsiya-2044054544.html

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Замедление инфляции в России идет более быстрыми темпами, чем ожидалось, Минэкономразвития понизило свой прогноз на 2025 год до 6,8% с 7,6%, а в 2026-2027 годах ожидает инфляцию на уровне 4%, сообщил журналистам представитель министерства. По его словам, министерство внесло в правительство основные параметры прогноза социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. В документе уточнены также оценки по развитию ситуации в экономике на текущий год. "Обратной стороной этого процесса (замедления экономики - ред.) является то, что мы также понизили ожидания по инфляции. Если в апрельских сценарных условиях мы ожидали на конец года 7,6%, сейчас мы ожидаем 6,8%. То есть это достаточно заметное снижение. Иными словами, у нас замедление инфляции идет темпами более быстрыми, чем мы ожидали в начале года, но при этом более значимы и масштабы охлаждения экономики", - сказал представитель министерства. В 2026-2027 годах, согласно ожиданиям Минэкономразвития, инфляция в России будет на уровне 4%. По итогам прошлого года она составила 9,5%.

