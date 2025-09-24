Инфляция в России с 16 по 22 сентября составила 0,08%

Рейтинг@Mail.ru
19:09 24.09.2025
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Инфляция в России за период с 16 по 22 сентября составила 0,08% против 0,04% неделей ранее, с начала года цены выросли на 4,16%, сообщил в среду Росстат. "За период с 16 по 22 сентября 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,08%, с начала месяца – 100,21%, с начала года – 104,16%", - говорится в публикации. На плодоовощную продукцию на отчетной неделе цены в среднем не изменились. При этом некоторые фрукты и овощи подешевели. В частности, снизилась стоимость картофеля и яблок - на 2,2%, капусты и лука - на 2,1%, моркови - на 1,8%, свеклы - на 1,1%, огурцов - на 0,7%. Подорожали помидоры - на 10%, а также бананы - на 1,2%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) рост цен зафиксирован на яйца - на 1,5%; курятину - на 0,6%; говядину, сухие молочные смеси для детского питания - на 0,3%; свинину, полукопченые и варено-копченые колбасы, сосиски, сардельки, мясные консервы для детского питания, ультрапастеризованное молоко, пшеничный хлеб - на 0,2%; пастеризованное молоко, сыры, подсолнечное масло, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, муку и ржаной хлеб - на 0,1%. Снизились цены на творог, рис, чай - на 0,2%; баранину, вареные колбасы, мороженую рыбу, сливочное масло, сметану, сахар, гречку, вермишель, печенье и соль - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали спички (на 0,3%), хозяйственное мыло и сухие корма для домашних животных (на 0,1%). Гигиенические прокладки подешевели на 0,6%, туалетная бумага - на 0,3%, детские подгузники и зубные щетки - на 0,2%. Электро- и бытовая техника на неделе с 16 по 22 сентября подешевела: смартфоны - на 0,5%, электропылесосы - на 0,4%, телевизоры - на 0,3%. Цены на новые иностранные и отечественные автомобили не изменились. Бензин прибавил за неделю 0,6%, дизельное топливо - 0,4%. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, левомеколь и ренгалин подорожали на 0,9%, активированный уголь - на 0,7%, нимесулид - на 0,6%, валидол, пенталгин и трекрезан - на 0,5%, лизобакт - на 0,4%, анальгин - на 0,3%, корвалол - на 0,1%.
экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Инфляция в России за период с 16 по 22 сентября составила 0,08% против 0,04% неделей ранее, с начала года цены выросли на 4,16%, сообщил в среду Росстат.
"За период с 16 по 22 сентября 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,08%, с начала месяца – 100,21%, с начала года – 104,16%", - говорится в публикации.
На плодоовощную продукцию на отчетной неделе цены в среднем не изменились. При этом некоторые фрукты и овощи подешевели. В частности, снизилась стоимость картофеля и яблок - на 2,2%, капусты и лука - на 2,1%, моркови - на 1,8%, свеклы - на 1,1%, огурцов - на 0,7%. Подорожали помидоры - на 10%, а также бананы - на 1,2%.
Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) рост цен зафиксирован на яйца - на 1,5%; курятину - на 0,6%; говядину, сухие молочные смеси для детского питания - на 0,3%; свинину, полукопченые и варено-копченые колбасы, сосиски, сардельки, мясные консервы для детского питания, ультрапастеризованное молоко, пшеничный хлеб - на 0,2%; пастеризованное молоко, сыры, подсолнечное масло, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, муку и ржаной хлеб - на 0,1%.
Снизились цены на творог, рис, чай - на 0,2%; баранину, вареные колбасы, мороженую рыбу, сливочное масло, сметану, сахар, гречку, вермишель, печенье и соль - на 0,1%.
Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали спички (на 0,3%), хозяйственное мыло и сухие корма для домашних животных (на 0,1%). Гигиенические прокладки подешевели на 0,6%, туалетная бумага - на 0,3%, детские подгузники и зубные щетки - на 0,2%.
Электро- и бытовая техника на неделе с 16 по 22 сентября подешевела: смартфоны - на 0,5%, электропылесосы - на 0,4%, телевизоры - на 0,3%. Цены на новые иностранные и отечественные автомобили не изменились. Бензин прибавил за неделю 0,6%, дизельное топливо - 0,4%.
Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, левомеколь и ренгалин подорожали на 0,9%, активированный уголь - на 0,7%, нимесулид - на 0,6%, валидол, пенталгин и трекрезан - на 0,5%, лизобакт - на 0,4%, анальгин - на 0,3%, корвалол - на 0,1%.
ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
