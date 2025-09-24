https://ria.ru/20250924/husity-2044155462.html
Хуситы заявили, что предприняли атаку беспилотников по югу Израиля
2025-09-24T22:46:00+03:00
в мире
йемен
израиль
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта
ДОХА, 24 сен - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) в среду заявило, что предприняло вторую за сутки атаку беспилотников на объекты на юге Израиля. "Беспилотные летательные аппараты вооружённых сил Йемена провели качественную военную операцию с использованием двух беспилотников, поразивших две израильские вражеские цели в районе Умм-эр-Рашраш (Эйлат - ред.) на юге оккупированной Палестины", - сказал военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah. Сариа отметил, что "операция успешно достигла своей цели, и системы перехвата не смогли их перехватить". "Это вторая операция за последние 24 часа. Ранее, во вторник, беспилотный летательный аппарат "Ку" провел военную операцию, нанеся удары по ряду целей в районах Умм-эль-Рашаш и Беэр-Шева на юге оккупированной Палестины", - добавил он. Почти неделю назад беспилотник хуситов врезался в стену отеля в Эйлате, обошлось без пострадавших.
йемен
израиль
Хуситы заявили, что предприняли атаку беспилотников по югу Израиля
