Хуситы заявили, что предприняли атаку беспилотников по югу Израиля

Хуситы заявили, что предприняли атаку беспилотников по югу Израиля - РИА Новости, 24.09.2025

Хуситы заявили, что предприняли атаку беспилотников по югу Израиля

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) в среду заявило, что предприняло вторую за сутки атаку беспилотников на... РИА Новости, 24.09.2025

в мире

йемен

израиль

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта

ДОХА, 24 сен - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) в среду заявило, что предприняло вторую за сутки атаку беспилотников на объекты на юге Израиля. "Беспилотные летательные аппараты вооружённых сил Йемена провели качественную военную операцию с использованием двух беспилотников, поразивших две израильские вражеские цели в районе Умм-эр-Рашраш (Эйлат - ред.) на юге оккупированной Палестины", - сказал военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah. Сариа отметил, что "операция успешно достигла своей цели, и системы перехвата не смогли их перехватить". "Это вторая операция за последние 24 часа. Ранее, во вторник, беспилотный летательный аппарат "Ку" провел военную операцию, нанеся удары по ряду целей в районах Умм-эль-Рашаш и Беэр-Шева на юге оккупированной Палестины", - добавил он. Почти неделю назад беспилотник хуситов врезался в стену отеля в Эйлате, обошлось без пострадавших.

йемен

израиль

2025

Новости

