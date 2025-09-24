Рейтинг@Mail.ru
Премьер Грузии назвал заявление ЕК по протесту поощрением радикализма
18:19 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/gruziya-2044109942.html
Премьер Грузии назвал заявление ЕК по протесту поощрением радикализма
ТБИЛИСИ, 24 сен - РИА Новости. Заявление пресс-спикера Еврокомиссии по вопросам внешней политики и безопасности Аниты Хиппер в поддержку участников антиправительственных акций протеста в Грузии является поощрением радикализма, считает грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Накануне пресс-спикер Еврокомиссии по вопросам внешней политики и безопасности Анита Хиппер выразила солидарность с участниками протеста в Грузии, "которые смело и мирно выходят на улицы, устраивают демонстрации за европейские ценности, демократию и свободу слова". "Заявление пресс-секретаря Еврокомиссии направлено на поощрение радикализма. Это прямое грубое вмешательство в наши внутренние дела, поощрение поляризации", - заявил премьер журналистам. По его словам, на фоне подобных заявлений в грузинском обществе снижается доверие к ЕС. В Грузии 4 октября пройдут выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут 4 октября. Ранее члены оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" неоднократно заявляли, что в этот день в Грузии пройдет "мирная революция".
© SputnikИраклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Sputnik
Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
