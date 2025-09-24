https://ria.ru/20250924/grigoryan-2043936622.html

В Армении убили главу общины, победившего на выборах представителя партии

В Армении убили главу общины, победившего на выборах представителя партии

ЕРЕВАН, 24 сен – РИА Новости. Глава укрупненной общины Паракар Володя Григорян, победивший на муниципальных выборах представителя правящей в Армении партии "Гражданский договор", убит во вторник ночью, сообщает пресс-служба МВД страны. Возглавляемый Григоряном партийный альянс "Единство" одержал убедительную победу на выборах в органы местного самоуправления в конце марта, что позволило ему стать руководителем общины Паракар, в 12 километрах от Еревана. Правящая партия "Гражданский договор" набрала на выборах почти вдвое меньше голосов. "Двадцать третьего сентября в 23.52 (22.52 мск) на пульт дежурного полиции поступил сигнал о стрельбе в населенном пункте Мердзаван Армавирской области. По предварительным данным, двое погибли, еще один человек получил ранение... Одним из погибших является руководитель общины (Паракар – ред.) Володя Григорян", - говорится в сообщении. По данным МВД, второй убитый - сотрудник полиции. В момент преступления он был не при исполнении служебных обязанностей. Отмечается, что сотрудники полиции принимают меры для выяснения всех обстоятельств происшествия.

