Немецкий политик обратился за российским гражданством

Немецкий политик обратился за российским гражданством - РИА Новости, 24.09.2025

Немецкий политик обратился за российским гражданством

24.09.2025

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер рассказал РИА Новости, что обратился за российским гражданством, поскольку чувствует себя в РФ

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер рассказал РИА Новости, что обратился за российским гражданством, поскольку чувствует себя в РФ как дома, а в Германии ему может грозить преследование правоохранителей. "Я определенно чувствую себя как дома в России, нигде больше не проживаю. В России я провел больше времени, чем где-либо еще за последние три года. Я обратился за политическим убежищем и получил временный документ, но это еще не гражданство, на которое я надеюсь. Русский я уже учу", - сказал собеседник агентства. Политик объяснил, что его немецкий паспорт был заблокирован, как он выяснил, попытавшись вылететь из ОАЭ в Мюнхен. Посольство ФРГ в Дубае предложило ему разовый паспорт для путешествия обратно в Германию. "С моей точки зрения, они хотят меня лишить паспорта. Может, быть арестовать меня в Германии. Не знаю, за что, но они могли бы что-то придумать. Я не смог бы оттуда снова выехать", - объяснил Нимайер.

