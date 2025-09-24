Рейтинг@Mail.ru
07:11 24.09.2025
Немецкий политик обратился за российским гражданством
Немецкий политик обратился за российским гражданством - РИА Новости, 24.09.2025
Немецкий политик обратился за российским гражданством
Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер рассказал РИА Новости, что обратился за российским гражданством, поскольку чувствует себя в РФ РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер рассказал РИА Новости, что обратился за российским гражданством, поскольку чувствует себя в РФ как дома, а в Германии ему может грозить преследование правоохранителей. "Я определенно чувствую себя как дома в России, нигде больше не проживаю. В России я провел больше времени, чем где-либо еще за последние три года. Я обратился за политическим убежищем и получил временный документ, но это еще не гражданство, на которое я надеюсь. Русский я уже учу", - сказал собеседник агентства. Политик объяснил, что его немецкий паспорт был заблокирован, как он выяснил, попытавшись вылететь из ОАЭ в Мюнхен. Посольство ФРГ в Дубае предложило ему разовый паспорт для путешествия обратно в Германию. "С моей точки зрения, они хотят меня лишить паспорта. Может, быть арестовать меня в Германии. Не знаю, за что, но они могли бы что-то придумать. Я не смог бы оттуда снова выехать", - объяснил Нимайер.
Немецкий политик обратился за российским гражданством

Немецкий политик Нимайер обратился за российским гражданством

Ральф Нимайер
Ральф Нимайер - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Ральф Нимайер. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер рассказал РИА Новости, что обратился за российским гражданством, поскольку чувствует себя в РФ как дома, а в Германии ему может грозить преследование правоохранителей.
"Я определенно чувствую себя как дома в России, нигде больше не проживаю. В России я провел больше времени, чем где-либо еще за последние три года. Я обратился за политическим убежищем и получил временный документ, но это еще не гражданство, на которое я надеюсь. Русский я уже учу", - сказал собеседник агентства.
06:26
Политик объяснил, что его немецкий паспорт был заблокирован, как он выяснил, попытавшись вылететь из ОАЭ в Мюнхен. Посольство ФРГ в Дубае предложило ему разовый паспорт для путешествия обратно в Германию.
"С моей точки зрения, они хотят меня лишить паспорта. Может, быть арестовать меня в Германии. Не знаю, за что, но они могли бы что-то придумать. Я не смог бы оттуда снова выехать", - объяснил Нимайер.
Заголовок открываемого материала