Очевидец рассказал об очереди из машин на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 24.09.2025
18:21 24.09.2025 (обновлено: 18:22 24.09.2025)
Очевидец рассказал об очереди из машин на границе Польши и Белоруссии
Очевидец рассказал об очереди из машин на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 24.09.2025
Очевидец рассказал об очереди из машин на границе Польши и Белоруссии
Очередь легковых автомобилей собирается на границе Польши с Белоруссией в ожидании ее открытия, рассказал РИА Новости очевидец. РИА Новости, 24.09.2025
ВАРШАВА, 24 сен – РИА Новости. Очередь легковых автомобилей собирается на границе Польши с Белоруссией в ожидании ее открытия, рассказал РИА Новости очевидец. В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Белоруссией. Польский премьер Дональд Туск обосновал решение закрыть границу "интересами безопасности", объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025", которые проходили с 12 по 16 сентября. На заседании кабмина во вторник Туск объявил, что Польша приняла решение открыть границу с Белоруссией в полночь (01.00 мск) со среды на четверг. "Я приехал на Тересполь (пункт пропуска "Тересполь-Брест" - ред.) около полудня. В очереди я уже оказался не в первой сотне. Люди заранее поехали на границу, ожидая, когда ее откроют", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что в основном в очереди стоят автомобили, зарегистрированные в Белоруссии. "Большинство машин на белорусских номерах. У каждого своя история. Кто-то живет и работает в Польше, едет навестить родственников, есть даже несколько "бензовозов" (частники, которые заправляют бак машины в Белоруссии и перепродают топливо в Польше – ред.)", - рассказал собеседник агентства. Очевидец надеется, что после открытия границы пограничники и таможенники начнут оформлять автомобили и пассажиров быстрее. "Раньше такая очередь позволяла предположить, что я пройду границу часов за 12-15. Посмотрим, что будет теперь. Надеюсь, что и поляки, и белорусы начнут работать быстрее", - сказал он. В распоряжении министра внутренних дел и администрации Польши Марчина Кервиньского говорится, что движение легковых автомобилей возобновят в пункте пропуска "Тересполь-Брест", грузовых автомобилей – в пункте пропуска "Кукурыки-Козловичи". Движение грузовых поездов откроют в пунктах пропуска "Кузница-Белостоцкая-Гродно", "Семянувка-Свислочь", "Тересполь-Брест". После закрытия границы на белорусской территории остались 1453 польских грузовика, которые не успели выехать из Белоруссии, и выезд которых возможен только через белорусско-польский участок границы. Поскольку истекает срок их временного ввоза на территорию ЕАЭС, государственный таможенный комитет Белоруссии решил продлить еще на десять дней нахождение польских фур на территории страны.
белоруссия
польша
Очевидец рассказал об очереди из машин на границе Польши и Белоруссии

Очередь автомобилей собиралась на границе Польши и Белоруссии перед ее открытием

Пропускной пункт "Варшавский мост" на белорусско-польской границе
Пропускной пункт Варшавский мост на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Пропускной пункт "Варшавский мост" на белорусско-польской границе. Архивное фото
ВАРШАВА, 24 сен – РИА Новости. Очередь легковых автомобилей собирается на границе Польши с Белоруссией в ожидании ее открытия, рассказал РИА Новости очевидец.
В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Белоруссией. Польский премьер Дональд Туск обосновал решение закрыть границу "интересами безопасности", объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025", которые проходили с 12 по 16 сентября. На заседании кабмина во вторник Туск объявил, что Польша приняла решение открыть границу с Белоруссией в полночь (01.00 мск) со среды на четверг.
"Я приехал на Тересполь (пункт пропуска "Тересполь-Брест" - ред.) около полудня. В очереди я уже оказался не в первой сотне. Люди заранее поехали на границу, ожидая, когда ее откроют", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в основном в очереди стоят автомобили, зарегистрированные в Белоруссии.
"Большинство машин на белорусских номерах. У каждого своя история. Кто-то живет и работает в Польше, едет навестить родственников, есть даже несколько "бензовозов" (частники, которые заправляют бак машины в Белоруссии и перепродают топливо в Польше – ред.)", - рассказал собеседник агентства.
Очевидец надеется, что после открытия границы пограничники и таможенники начнут оформлять автомобили и пассажиров быстрее.
"Раньше такая очередь позволяла предположить, что я пройду границу часов за 12-15. Посмотрим, что будет теперь. Надеюсь, что и поляки, и белорусы начнут работать быстрее", - сказал он.
В распоряжении министра внутренних дел и администрации Польши Марчина Кервиньского говорится, что движение легковых автомобилей возобновят в пункте пропуска "Тересполь-Брест", грузовых автомобилей – в пункте пропуска "Кукурыки-Козловичи". Движение грузовых поездов откроют в пунктах пропуска "Кузница-Белостоцкая-Гродно", "Семянувка-Свислочь", "Тересполь-Брест".
После закрытия границы на белорусской территории остались 1453 польских грузовика, которые не успели выехать из Белоруссии, и выезд которых возможен только через белорусско-польский участок границы. Поскольку истекает срок их временного ввоза на территорию ЕАЭС, государственный таможенный комитет Белоруссии решил продлить еще на десять дней нахождение польских фур на территории страны.
