Очевидец рассказал об очереди из машин на границе Польши и Белоруссии

Очередь легковых автомобилей собирается на границе Польши с Белоруссией в ожидании ее открытия, рассказал РИА Новости очевидец. РИА Новости, 24.09.2025

ВАРШАВА, 24 сен – РИА Новости. Очередь легковых автомобилей собирается на границе Польши с Белоруссией в ожидании ее открытия, рассказал РИА Новости очевидец. В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Белоруссией. Польский премьер Дональд Туск обосновал решение закрыть границу "интересами безопасности", объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025", которые проходили с 12 по 16 сентября. На заседании кабмина во вторник Туск объявил, что Польша приняла решение открыть границу с Белоруссией в полночь (01.00 мск) со среды на четверг. "Я приехал на Тересполь (пункт пропуска "Тересполь-Брест" - ред.) около полудня. В очереди я уже оказался не в первой сотне. Люди заранее поехали на границу, ожидая, когда ее откроют", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что в основном в очереди стоят автомобили, зарегистрированные в Белоруссии. "Большинство машин на белорусских номерах. У каждого своя история. Кто-то живет и работает в Польше, едет навестить родственников, есть даже несколько "бензовозов" (частники, которые заправляют бак машины в Белоруссии и перепродают топливо в Польше – ред.)", - рассказал собеседник агентства. Очевидец надеется, что после открытия границы пограничники и таможенники начнут оформлять автомобили и пассажиров быстрее. "Раньше такая очередь позволяла предположить, что я пройду границу часов за 12-15. Посмотрим, что будет теперь. Надеюсь, что и поляки, и белорусы начнут работать быстрее", - сказал он. В распоряжении министра внутренних дел и администрации Польши Марчина Кервиньского говорится, что движение легковых автомобилей возобновят в пункте пропуска "Тересполь-Брест", грузовых автомобилей – в пункте пропуска "Кукурыки-Козловичи". Движение грузовых поездов откроют в пунктах пропуска "Кузница-Белостоцкая-Гродно", "Семянувка-Свислочь", "Тересполь-Брест". После закрытия границы на белорусской территории остались 1453 польских грузовика, которые не успели выехать из Белоруссии, и выезд которых возможен только через белорусско-польский участок границы. Поскольку истекает срок их временного ввоза на территорию ЕАЭС, государственный таможенный комитет Белоруссии решил продлить еще на десять дней нахождение польских фур на территории страны.

