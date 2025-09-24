В Госдуму внесли законопроект о регулировании деятельности турагрегаторов

https://ria.ru/20250924/gosduma-2044156796.html
2025-09-24T23:02:00+03:00
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о регулировании деятельности туристских агрегаторов, документ доступен в думской электронной базе. Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от думского комитета по туризму. Инициативой предлагается внести изменения в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в РФ". "В качестве субъекта регулирования определяется владелец агрегатора информации о туристских продуктах и услугах, под которым понимается юрлицо, владеющее программой для электронных вычислительных машин или сайтом в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", являющихся агрегатором информации о туристских продуктах или услугах", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В документе уточняется, что проектом устанавливается определение владельца турагрегатора, а для предотвращения злоупотреблений владельцами информации о турпродуктах и туруслугах определены требования к их работе, не допускающие осуществление ими туроператорской или турагентской деятельности без вхождения в соответствующие реестры. "Законопроект разработан в целях государственного регулирования деятельности туристских агрегаторов и их владельцев, в том числе обеспечения защиты прав и интересов туристов при использовании предоставляемых ими услуг", - следует из пояснительной записки к законопроекту. В документе подчеркивается, что в последние годы среди туристов высоким спросом пользуются турагрегаторы, которые предоставляют собой онлайн-платформы, позволяющие потребителю осуществить поиск турпродуктов и туруслуг, заключить договоры с их поставщиками, а также оплатить их. Законопроект предполагает, что владелец сайта-агрегатора не является туроператором, если турист самостоятельно заключает договор о туруслугах через этот сайт. Подчеркивается, что для защиты прав потребителей законопроект обязывает включать в договоры на агрегаторе пункты, информирующие туристов о мерах поддержки на случай, если обязательства исполнителя окажутся невыполнимыми, а также проект вводит нормы для защиты интересов российских владельцев таких агрегаторов для дополнительного обеспечения безопасности персональных данных и платежных реквизитов граждан РФ.
