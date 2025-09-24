https://ria.ru/20250924/gosduma-2044125785.html
В Госдуму внесли проект, касающийся бывших заключенных на военной службе
В Госдуму внесли проект, касающийся бывших заключенных на военной службе - РИА Новости, 24.09.2025
В Госдуму внесли проект, касающийся бывших заключенных на военной службе
Освобожденных от наказания по УК РФ в связи с прохождением военной службы предлагается наказывать сроком до восьми лет за самовольное оставление части до... РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Освобожденных от наказания по УК РФ в связи с прохождением военной службы предлагается наказывать сроком до восьми лет за самовольное оставление части до месяца, проект внесен в Госдуму. "Дополнить частью третьей следующего содержания… Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные лицом, освобожденным от уголовного наказания условно в соответствии с частью первой статьи 80.2 настоящего Кодекса, а также лицом, в отношении которого производство по уголовному делу приостановлено по ходатайству командования воинской части (учреждения) в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет", - говорится в пояснительной записке к проекту, который доступен в думской электронной базе. За самовольное оставление части или места службы, а равно за неявку в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше месяца предусматривается наказание на срок от семи до 12 лет.
