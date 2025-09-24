https://ria.ru/20250924/gosduma-2044125785.html

В Госдуму внесли проект, касающийся бывших заключенных на военной службе

В Госдуму внесли проект, касающийся бывших заключенных на военной службе - РИА Новости, 24.09.2025

В Госдуму внесли проект, касающийся бывших заключенных на военной службе

Освобожденных от наказания по УК РФ в связи с прохождением военной службы предлагается наказывать сроком до восьми лет за самовольное оставление части до... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T19:08:00+03:00

2025-09-24T19:08:00+03:00

2025-09-24T19:08:00+03:00

россия

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0af150c80d95c9e4801d684dd602aa52.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Освобожденных от наказания по УК РФ в связи с прохождением военной службы предлагается наказывать сроком до восьми лет за самовольное оставление части до месяца, проект внесен в Госдуму. "Дополнить частью третьей следующего содержания… Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные лицом, освобожденным от уголовного наказания условно в соответствии с частью первой статьи 80.2 настоящего Кодекса, а также лицом, в отношении которого производство по уголовному делу приостановлено по ходатайству командования воинской части (учреждения) в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет", - говорится в пояснительной записке к проекту, который доступен в думской электронной базе. За самовольное оставление части или места службы, а равно за неявку в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше месяца предусматривается наказание на срок от семи до 12 лет.

https://ria.ru/20250924/gosduma-2044125436.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, госдума рф, общество