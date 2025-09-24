Рейтинг@Mail.ru
Уклонистов из числа бывших заключенных могут наказать сроком до 12 лет - РИА Новости, 24.09.2025
19:06 24.09.2025 (обновлено: 19:53 24.09.2025)
Уклонистов из числа бывших заключенных могут наказать сроком до 12 лет
общество
россия
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Уклонение от службы с симуляцией болезни для освобожденных от уголовного наказания в связи с военной службой предлагается наказывать сроком до 12 лет, сказано в проекте закона, который размещен в думской электронной базе. Изменения предлагается внести в статью 339 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами". "Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные лицом, освобожденным от уголовного наказания условно в соответствии с частью первой статьи 80.2 настоящего Кодекса, а также лицом, в отношении которого производство по уголовному делу приостановлено по ходатайству командования воинской части (учреждения) в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, - наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет", - сказано в проекте закона.
общество, россия
Общество, Россия
Уклонистов из числа бывших заключенных могут наказать сроком до 12 лет

В ГД предложили наказывать уклонистов из бывших заключенных сроком до 12 лет

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Уклонение от службы с симуляцией болезни для освобожденных от уголовного наказания в связи с военной службой предлагается наказывать сроком до 12 лет, сказано в проекте закона, который размещен в думской электронной базе.
Изменения предлагается внести в статью 339 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами".
"Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные лицом, освобожденным от уголовного наказания условно в соответствии с частью первой статьи 80.2 настоящего Кодекса, а также лицом, в отношении которого производство по уголовному делу приостановлено по ходатайству командования воинской части (учреждения) в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, - наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет", - сказано в проекте закона.
