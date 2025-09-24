https://ria.ru/20250924/gosduma-2044125436.html

Уклонистов из числа бывших заключенных могут наказать сроком до 12 лет

Уклонистов из числа бывших заключенных могут наказать сроком до 12 лет - РИА Новости, 24.09.2025

Уклонистов из числа бывших заключенных могут наказать сроком до 12 лет

Уклонение от службы с симуляцией болезни для освобожденных от уголовного наказания в связи с военной службой предлагается наказывать сроком до 12 лет, сказано в РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Уклонение от службы с симуляцией болезни для освобожденных от уголовного наказания в связи с военной службой предлагается наказывать сроком до 12 лет, сказано в проекте закона, который размещен в думской электронной базе. Изменения предлагается внести в статью 339 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами". "Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные лицом, освобожденным от уголовного наказания условно в соответствии с частью первой статьи 80.2 настоящего Кодекса, а также лицом, в отношении которого производство по уголовному делу приостановлено по ходатайству командования воинской части (учреждения) в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, - наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет", - сказано в проекте закона.

