Уклонистов из числа бывших заключенных могут наказать сроком до 12 лет
Уклонистов из числа бывших заключенных могут наказать сроком до 12 лет
2025-09-24T19:06:00+03:00
2025-09-24T19:06:00+03:00
2025-09-24T19:53:00+03:00
общество
россия
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Уклонение от службы с симуляцией болезни для освобожденных от уголовного наказания в связи с военной службой предлагается наказывать сроком до 12 лет, сказано в проекте закона, который размещен в думской электронной базе. Изменения предлагается внести в статью 339 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами". "Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные лицом, освобожденным от уголовного наказания условно в соответствии с частью первой статьи 80.2 настоящего Кодекса, а также лицом, в отношении которого производство по уголовному делу приостановлено по ходатайству командования воинской части (учреждения) в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, - наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет", - сказано в проекте закона.
россия
