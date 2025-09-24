https://ria.ru/20250924/gosduma-2044111166.html
В Госдуму внесли проект о наказании за дезертирство для бывших заключенных
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы сроком до 20 лет за дезертирство при прохождении военной службы для бывших заключенных, его разместили в электронной базе.Предлагается внести изменения в статью 338 УК России ("Дезертирство")."Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные лицом, освобожденным от уголовного наказания условно <...>, а также лицом, в отношении которого производство по уголовному делу приостановлено по ходатайству командования воинской части <..>, — наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет", — говорится в проекте.Кроме того, депутаты предложили ввести уголовную ответственность сроком до 12 лет для экс-заключенных, уклоняющихся от службы путем симуляции болезни, а для самовольно оставивших часть — сроком до восьми лет.
