В Госдуму внесли проект о наказании за дезертирство для бывших заключенных
18:21 24.09.2025 (обновлено: 21:15 24.09.2025)
В Госдуму внесли проект о наказании за дезертирство для бывших заключенных
В Госдуму внесли проект о наказании за дезертирство для бывших заключенных
госдума рф
общество
россия
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы сроком до 20 лет за дезертирство при прохождении военной службы для бывших заключенных, его разместили в электронной базе.Предлагается внести изменения в статью 338 УК России ("Дезертирство")."Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные лицом, освобожденным от уголовного наказания условно &lt;...&gt;, а также лицом, в отношении которого производство по уголовному делу приостановлено по ходатайству командования воинской части &lt;..&gt;, — наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет", — говорится в проекте.Кроме того, депутаты предложили ввести уголовную ответственность сроком до 12 лет для экс-заключенных, уклоняющихся от службы путем симуляции болезни, а для самовольно оставивших часть — сроком до восьми лет.
россия
госдума рф, общество, россия
Госдума РФ, Общество, Россия
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы сроком до 20 лет за дезертирство при прохождении военной службы для бывших заключенных, его разместили в электронной базе.
Предлагается внести изменения в статью 338 УК России ("Дезертирство").
"Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные лицом, освобожденным от уголовного наказания условно <...>, а также лицом, в отношении которого производство по уголовному делу приостановлено по ходатайству командования воинской части <..>, — наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет", — говорится в проекте.
Кроме того, депутаты предложили ввести уголовную ответственность сроком до 12 лет для экс-заключенных, уклоняющихся от службы путем симуляции болезни, а для самовольно оставивших часть — сроком до восьми лет.
В Госдуме приняли закон, касающийся выплат после военной службы
23 сентября, 14:27
 
Госдума РФОбществоРоссия
 
 
