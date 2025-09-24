https://ria.ru/20250924/gosduma-2044111166.html

В Госдуму внесли проект о наказании за дезертирство для бывших заключенных

В Госдуму внесли проект о наказании за дезертирство для бывших заключенных - РИА Новости, 24.09.2025

В Госдуму внесли проект о наказании за дезертирство для бывших заключенных

В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы сроком до 20 лет за дезертирство при прохождении военной службы для бывших заключенных, его разместили в... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T18:21:00+03:00

2025-09-24T18:21:00+03:00

2025-09-24T21:15:00+03:00

госдума рф

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155191/92/1551919255_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_05f04e9586581f41aa0d5d8614d6ce19.jpg

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы сроком до 20 лет за дезертирство при прохождении военной службы для бывших заключенных, его разместили в электронной базе.Предлагается внести изменения в статью 338 УК России ("Дезертирство")."Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные лицом, освобожденным от уголовного наказания условно <...>, а также лицом, в отношении которого производство по уголовному делу приостановлено по ходатайству командования воинской части <..>, — наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет", — говорится в проекте.Кроме того, депутаты предложили ввести уголовную ответственность сроком до 12 лет для экс-заключенных, уклоняющихся от службы путем симуляции болезни, а для самовольно оставивших часть — сроком до восьми лет.

https://ria.ru/20250923/zakon-2043752738.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, общество, россия