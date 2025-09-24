https://ria.ru/20250924/gosduma-2043988172.html

Госдума одобрила проект о призыве на военную службу в течение года

Госдума одобрила проект о призыве на военную службу в течение года - РИА Новости, 24.09.2025

Госдума одобрила проект о призыве на военную службу в течение года

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года с 1 января по 31 декабря на... РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года с 1 января по 31 декабря на основании указа президента. Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 22 июля. Его авторами выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов. В настоящее время призыв проходит дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Как ранее сообщил РИА Новости Картаполов, проект нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки. Согласно законопроекту, в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии, а в уже установленные законодательством Российской Федерации сроки (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря) будет осуществляться отправка граждан к местам прохождения военной службы. В случае принятия, закон вступит в силу с 1 января 2026 года. Правительство России поддерживает инициативу при условии доработки ко второму чтению. В отзыве на законопроект отмечается, что с учетом разделения понятий призыва граждан на военную службу и отправки граждан, призванных на военную службу, к местам ее прохождения требуется внесение корреспондирующих изменений в пункт 1 статьи 26 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" в части состава мероприятий призыва граждан на военную службу. -0-

россия

