https://ria.ru/20250924/germaniya-2044012456.html

В Германии ищут двух русскоговорящих, напавших на военного

В Германии ищут двух русскоговорящих, напавших на военного - РИА Новости, 24.09.2025

В Германии ищут двух русскоговорящих, напавших на военного

Правоохранители административного округа Верхний Пфальц в федеральной земле Бавария заявили в среду, что немецкая полиция ищет двух "русскоговорящих" мужчин... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T14:12:00+03:00

2025-09-24T14:12:00+03:00

2025-09-24T14:12:00+03:00

в мире

бавария

украина

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_159:304:3179:2003_1920x0_80_0_0_2a88019d733c66cd8d8e15d10d92112f.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Правоохранители административного округа Верхний Пфальц в федеральной земле Бавария заявили в среду, что немецкая полиция ищет двух "русскоговорящих" мужчин неизвестной национальности, напавших на военнослужащего бундесвера. По утверждению полиции, двое неизвестных мужчин во вторник рано утром подошли к 19-летнему военнослужащему бундесвера, который собирался отправиться на работу на машине, и заговорили с ним по-русски. После этого мужчины напали на него, и один из них нанес ему удар ногой в область грудной клетки. "Девятнадцатилетний (военнослужащий – ред.) закрылся в своей машине, а оба мужчины скрылись… Инспекция уголовной полиции… начала расследование и ищет свидетелей", - говорится в пресс-релизе на сайте правоохранителей. Полиция приводит описание обоих разыскиваемых подозреваемых, которое, однако, не содержит указания на их национальность. Предполагается, что возраст мужчин составлял около 30 лет, рост – около 180 сантиметров, первый имел "атлетичное", а второй – "крепкое" телосложение, у обоих были короткие темные волосы, у одного из них имелся женский велосипед с корзинкой. При этом следователи подозревают, что мотив нападавших мог быть связан с конфликтом на Украине, передает телеканал n-tv со ссылкой на представителя полиции.

https://ria.ru/20250919/bezhentsy-2043051432.html

бавария

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бавария, украина, германия