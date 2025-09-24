Рейтинг@Mail.ru
В Германии ищут двух русскоговорящих, напавших на военного - РИА Новости, 24.09.2025
14:12 24.09.2025
В Германии ищут двух русскоговорящих, напавших на военного
В Германии ищут двух русскоговорящих, напавших на военного - РИА Новости, 24.09.2025
В Германии ищут двух русскоговорящих, напавших на военного
Правоохранители административного округа Верхний Пфальц в федеральной земле Бавария заявили в среду, что немецкая полиция ищет двух "русскоговорящих" мужчин... РИА Новости, 24.09.2025
в мире
бавария
украина
германия
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Правоохранители административного округа Верхний Пфальц в федеральной земле Бавария заявили в среду, что немецкая полиция ищет двух "русскоговорящих" мужчин неизвестной национальности, напавших на военнослужащего бундесвера. По утверждению полиции, двое неизвестных мужчин во вторник рано утром подошли к 19-летнему военнослужащему бундесвера, который собирался отправиться на работу на машине, и заговорили с ним по-русски. После этого мужчины напали на него, и один из них нанес ему удар ногой в область грудной клетки. "Девятнадцатилетний (военнослужащий – ред.) закрылся в своей машине, а оба мужчины скрылись… Инспекция уголовной полиции… начала расследование и ищет свидетелей", - говорится в пресс-релизе на сайте правоохранителей. Полиция приводит описание обоих разыскиваемых подозреваемых, которое, однако, не содержит указания на их национальность. Предполагается, что возраст мужчин составлял около 30 лет, рост – около 180 сантиметров, первый имел "атлетичное", а второй – "крепкое" телосложение, у обоих были короткие темные волосы, у одного из них имелся женский велосипед с корзинкой. При этом следователи подозревают, что мотив нападавших мог быть связан с конфликтом на Украине, передает телеканал n-tv со ссылкой на представителя полиции.
в мире, бавария, украина, германия
В мире, Бавария, Украина, Германия
В Германии ищут двух русскоговорящих, напавших на военного

Полиция Германии ищет двух русскоговорящих мужчин за нападение на военного

© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Правоохранители административного округа Верхний Пфальц в федеральной земле Бавария заявили в среду, что немецкая полиция ищет двух "русскоговорящих" мужчин неизвестной национальности, напавших на военнослужащего бундесвера.
По утверждению полиции, двое неизвестных мужчин во вторник рано утром подошли к 19-летнему военнослужащему бундесвера, который собирался отправиться на работу на машине, и заговорили с ним по-русски. После этого мужчины напали на него, и один из них нанес ему удар ногой в область грудной клетки.
"Девятнадцатилетний (военнослужащий – ред.) закрылся в своей машине, а оба мужчины скрылись… Инспекция уголовной полиции… начала расследование и ищет свидетелей", - говорится в пресс-релизе на сайте правоохранителей.
Полиция приводит описание обоих разыскиваемых подозреваемых, которое, однако, не содержит указания на их национальность. Предполагается, что возраст мужчин составлял около 30 лет, рост – около 180 сантиметров, первый имел "атлетичное", а второй – "крепкое" телосложение, у обоих были короткие темные волосы, у одного из них имелся женский велосипед с корзинкой.
При этом следователи подозревают, что мотив нападавших мог быть связан с конфликтом на Украине, передает телеканал n-tv со ссылкой на представителя полиции.
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
"Предел возможностей". В Европе сделали заявление об украинцах
19 сентября, 19:09
 
