https://ria.ru/20250924/germanija-2044154897.html

Германия может ввести обязательный призыв в армию

Германия может ввести обязательный призыв в армию - РИА Новости, 24.09.2025

Германия может ввести обязательный призыв в армию

Германия может ввести с согласования парламента обязательный призыв в армию в случае, если в ближайшие 8 или 10 лет не удастся достичь целевого показателя в 460 РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T22:41:00+03:00

2025-09-24T22:41:00+03:00

2025-09-24T22:41:00+03:00

в мире

германия

борис писториус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg

БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости. Германия может ввести с согласования парламента обязательный призыв в армию в случае, если в ближайшие 8 или 10 лет не удастся достичь целевого показателя в 460 тысяч солдат, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе дебатов в бундестаге. "Если, несмотря на все усилия, растущие потребности вооружённых сил не смогут быть покрыты добровольцами, то мы будем к этому готовы. Тогда обязательный призыв должен будет стать возможным", - сказал он. Речь министра транслировалась на сайте бундестага. Писториус пояснил, что отмененный в 2011 году обязательный призыв будет снова введен только при конкретных условиях и лишь с одобрения немецкого парламента, если не удастся увеличить численность до 460 тысяч добровольцев и резервистов. "Это значит, что бундесверу в ближайшие восемь-десять лет нужны 260 тысяч солдат в составе действующих частей и к концу десятилетия - ещё 200 тысяч резервистов", - добавил он. Законопроект о новом формате добровольной военной службы по образцу шведской модели, который должен вступить в силу с начала 2026 года, предполагает введение обязанности заполнения всеми молодыми мужчинами, родившимися после 31 декабря 2007 года, опросника о весе, росте и личных данных. Опросник может также заполняться женщинами по собственной инициативе. Системы воинского учёта будут возвращены, модернизированы и оцифрованы. Целью модернизации военной службы служит укрепление регулярных и резервных сил бундесвера для противодействия текущим угрозам безопасности. Действующий целевой показатель по военнослужащим составляет 203 тысячи человек, однако численность немецких вооруженных сил сокращалась два года подряд и по состоянию на март составляла примерно 182 тысячам человек. В то же время бундесвер ранее сообщил, что по сравнению с показателем за прошлый год численность персонала в активной военной службе снова увеличилась. По состоянию на 22 июля 2025 года в активной службе находилось примерно на 2 тысячи военнослужащих больше, из них около 75% проходили добровольную военную службу. Ранее минфин ФРГ сообщил, что расходы на оборону в бюджете Германии на 2026 год вырастут до 82,7 миллиарда евро. Таким образом, в 2026 году Германия будет выделять на оборону 2,8% от ВВП, а к 2029 году, согласно финансовому планированию, эта сумма увеличится до 3,5%.

https://ria.ru/20250921/bundestag-2043310814.html

https://ria.ru/20250923/germaniya-2043849455.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, борис писториус