Германия может ввести обязательный призыв в армию

БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости. Германия может ввести с согласования парламента обязательный призыв в армию в случае, если в ближайшие 8 или 10 лет не удастся достичь целевого показателя в 460 тысяч солдат, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе дебатов в бундестаге. "Если, несмотря на все усилия, растущие потребности вооружённых сил не смогут быть покрыты добровольцами, то мы будем к этому готовы. Тогда обязательный призыв должен будет стать возможным", - сказал он. Речь министра транслировалась на сайте бундестага. Писториус пояснил, что отмененный в 2011 году обязательный призыв будет снова введен только при конкретных условиях и лишь с одобрения немецкого парламента, если не удастся увеличить численность до 460 тысяч добровольцев и резервистов. "Это значит, что бундесверу в ближайшие восемь-десять лет нужны 260 тысяч солдат в составе действующих частей и к концу десятилетия - ещё 200 тысяч резервистов", - добавил он. Законопроект о новом формате добровольной военной службы по образцу шведской модели, который должен вступить в силу с начала 2026 года, предполагает введение обязанности заполнения всеми молодыми мужчинами, родившимися после 31 декабря 2007 года, опросника о весе, росте и личных данных. Опросник может также заполняться женщинами по собственной инициативе. Системы воинского учёта будут возвращены, модернизированы и оцифрованы. Целью модернизации военной службы служит укрепление регулярных и резервных сил бундесвера для противодействия текущим угрозам безопасности. Действующий целевой показатель по военнослужащим составляет 203 тысячи человек, однако численность немецких вооруженных сил сокращалась два года подряд и по состоянию на март составляла примерно 182 тысячам человек. В то же время бундесвер ранее сообщил, что по сравнению с показателем за прошлый год численность персонала в активной военной службе снова увеличилась. По состоянию на 22 июля 2025 года в активной службе находилось примерно на 2 тысячи военнослужащих больше, из них около 75% проходили добровольную военную службу. Ранее минфин ФРГ сообщил, что расходы на оборону в бюджете Германии на 2026 год вырастут до 82,7 миллиарда евро. Таким образом, в 2026 году Германия будет выделять на оборону 2,8% от ВВП, а к 2029 году, согласно финансовому планированию, эта сумма увеличится до 3,5%.
германия
