Германия готова возглавить программу перевооружения стран ЕС, пишет FT

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Германия готова взять на себя ведущую роль в программе перевооружения стран Евросоюза, пишет газета Financial Times со ссылкой на соответствующий проект, подготовленный Берлином. Издание напоминает, что на октябрь запланирована встреча европейских лидеров, на которой будет представлена "дорожная карта" по увеличению обороноспособности ЕС к 2030 году. В представленных Германией рекомендациях предлагается создать "коалицию коллективного потенциала" — группу государств, которые будут совместно разрабатывать и закупать системы вооружения в конкретных приоритетных областях, например противовоздушной обороне. "Германия готова взять на себя ведущую роль", — говорится в документе.При этом большинство совместных проектов должны быть направлены "на защиту восточного фланга", отмечается там. Кроме того, Берлин предлагает усилить роль Европейского оборонного агентства. Оно должно стать "центральной платформой для поиска партнеров и координации европейских потребностей в закупках", а странам ЕС следует "определить пробелы" и согласовать стандарты в области вооружений. Проекты должны быть открыты для Украины и других стран, имеющих на это право, подчеркивается в документе. Германия также призывает к дерегулированию производства вооружений, включая смягчение государственной помощи и правил конкуренции, и выступает против того, чтобы проекты финансировались за счет нового общего долга ЕС. В мае канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия стремится создать самую сильную армию в Европе. По данным агентства Bloomberg, немецкие власти готовят крупные военные заказы на 8,5 тысячи единиц бронетехники, 20 истребителей Eurofighter и несколько сотен танков Leopard 2.

