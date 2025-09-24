https://ria.ru/20250924/gensek-2044162204.html

Генсек НАТО провел несколько минут в толпе в ожидании отъезда Эрдогана

ООН, 24 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте был вынужден несколько минут ждать посреди толпы участников Генассамблеи ООН, пока службы безопасности перекрывали улицу для отъезда президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает корреспондент РИА Новости. Инцидент произошел в среду, когда Рютте и сопровождающие его лица вышли из штаб-квартиры ООН, чтобы перейти Первую авеню. Однако дорогу генсеку и другим преградили правоохранители, которые полностью перекрыли переход дороги в ожидании отъезда президента Турции. После нескольких минут ожидания и проезда всех автомобилей делегации и охраны Рютте смог перейти дорогу.

