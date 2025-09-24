Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО провел несколько минут в толпе в ожидании отъезда Эрдогана - РИА Новости, 24.09.2025
23:56 24.09.2025
Генсек НАТО провел несколько минут в толпе в ожидании отъезда Эрдогана
Генсек НАТО провел несколько минут в толпе в ожидании отъезда Эрдогана - РИА Новости, 24.09.2025
Генсек НАТО провел несколько минут в толпе в ожидании отъезда Эрдогана
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте был вынужден несколько минут ждать посреди толпы участников Генассамблеи ООН, пока службы безопасности перекрывали улицу... РИА Новости, 24.09.2025
ООН, 24 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте был вынужден несколько минут ждать посреди толпы участников Генассамблеи ООН, пока службы безопасности перекрывали улицу для отъезда президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает корреспондент РИА Новости. Инцидент произошел в среду, когда Рютте и сопровождающие его лица вышли из штаб-квартиры ООН, чтобы перейти Первую авеню. Однако дорогу генсеку и другим преградили правоохранители, которые полностью перекрыли переход дороги в ожидании отъезда президента Турции. После нескольких минут ожидания и проезда всех автомобилей делегации и охраны Рютте смог перейти дорогу.
в мире, турция, марк рютте, оон
В мире, Турция, Марк Рютте, ООН
Генсек НАТО провел несколько минут в толпе в ожидании отъезда Эрдогана

Генсек НАТО Рютте был вынужден ждать в толпе, пока проедет кортеж Эрдогана

ООН, 24 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте был вынужден несколько минут ждать посреди толпы участников Генассамблеи ООН, пока службы безопасности перекрывали улицу для отъезда президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает корреспондент РИА Новости.
Инцидент произошел в среду, когда Рютте и сопровождающие его лица вышли из штаб-квартиры ООН, чтобы перейти Первую авеню. Однако дорогу генсеку и другим преградили правоохранители, которые полностью перекрыли переход дороги в ожидании отъезда президента Турции.
После нескольких минут ожидания и проезда всех автомобилей делегации и охраны Рютте смог перейти дорогу.
Эрдоган стоит в очереди, чтобы перейти дорогу в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Эрдоган попал в неудобную ситуацию в Нью-Йорке из-за Трампа
В миреТурцияМарк РюттеООН
 
 
