Что предрекал России генерал Валентин Мошков
Флаги на концерте в честь торжественной встречи олимпийцев на стадионе "ВТБ Арена" в Москве
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В начале XX века в России появился человек, чьи прогнозы отличались от привычных мистических видений. Генерал Валентин Александрович Мошков, человек удивительной судьбы, офицер и этнограф, строил свои предсказания на математических расчетах. И многие сбылись, за что его называют "русским Нострадамусом".
Офицер и исследователь
Мошков родился в 1852-м и посвятил себя военной службе. Будучи артиллерийским офицером, он в свободное время занимался наукой: изучал этнографию, языки и фольклор. Его исследования языка и культуры гагаузов были отмечены Золотой медалью Русского географического общества — высокая честь для человека, далекого от академических кругов.
Валентин Мошков
Валентин Мошков
Но куда больший след в истории он оставил благодаря своему двухтомному труду "Новая теория происхождения человека и его вырождения", опубликованному в Варшаве (1907-1910).
Книга вышла в солидном издательстве, однако современники почти не обратили на нее внимания. Мошков был не столь известен, как, скажем, Дмитрий Менделеев, чья "Заветная мысль" вызвала горячие споры и обсуждения. Возможно, именно поэтому идеи генерала не получили должного резонанса в свое время.
Обложка книги В. А. Мошкова "Новая теория происхождения человека и его вырождения, составленная по данным зоологии, геологии, археологии, антропологии, этнографии, истории и статистики"
Обложка книги В. А. Мошкова "Новая теория происхождения человека и его вырождения, составленная по данным зоологии, геологии, археологии, антропологии, этнографии, истории и статистики"
Суть теории: исторические циклы
Главная мысль книги Мошкова заключалась в том, что история развивается по циклам. По его расчетам, каждый длится около четырехсот лет и делится на этапы, которые он назвал так: золотой, серебряный, медный и железный века.
Золотой век (1612-1712) — период высокого расцвета, но с обязательным упадком в первые 50 лет.
Серебряный век (1712-1812) — продолжение подъема и культурного развития.
Медный век (1812-1912) — относительное снижение, смешение великого с обыденным.
Железный век (1912-2012) — эпоха кризиса, войн, социальных потрясений и общего упадка.
Особенность модели Мошкова была в том, что внутри каждого "века" он выделял свои полуциклы — сначала спад, затем расцвет. Исключение составлял "железный", который, по его мнению, представлял собой сплошной период деградации.
Генерал предупреждал, что Россия вступает в тяжелый период потрясений. Уже через несколько лет страна погрузилась в ужасы Первой мировой, затем в революцию и Гражданскую войну.
Демонстрация рабочих и солдат под большевистскими лозунгами. Петроград, 18 июня 1917 года
Демонстрация рабочих и солдат под большевистскими лозунгами. Петроград, 18 июня 1917 года
Исполнение пророчеств и спорные моменты
Современники скептически восприняли слова Мошкова. В 1913-м, когда он предрекал начало "железного века", Россия демонстрировала рост экономики и казалась уверенной в своем будущем. Но буквально через год началась война, которая разрушила этот оптимизм. Неужели сбылось все точно?
Русские солдаты в окопах первой боевой линии у Паневежской железной дороги на Двинском фронте
Русские солдаты в окопах первой боевой линии у Паневежской железной дороги на Двинском фронте
Мошков говорил, что первым признаком железного века станет "растущая дороговизна". И действительно, военные годы принесли обесценивание денег, голод и разорение. Схема офицера на глазах превращалась из умозрительной гипотезы в суровую реальность.
Конечно, предсказания генерала нельзя воспринимать буквально. Он называл весь XX век "веком упадка", что едва ли совпадает с реальностью. Советская эпоха 1960-1970-х годов, например, стала временем мощного подъема науки, освоения космоса, расцвета культуры. Но даже эти достижения сопровождались внутренними кризисами, гонкой вооружений, напряженностью в обществе.
Космонавт Юрий Гагарин
Некоторые исследователи предполагают, что Мошков слишком жестко проводил линии циклов, не учитывая возможности локальных подъемов в эпохи общего кризиса. Его теория не делала скидку на уникальность отдельных событий.
Пророчество на XXI век
Наибольший интерес вызывают слова Мошкова о нынешнем столетии. Согласно его расчетам, после 2012 года Россия должна вступить в новый, "золотой век". Правда, первые 50 лет этого периода будут временем относительного упадка и подготовки. Настоящий расцвет, по его прогнозу, придет к середине XXI века и достигнет вершины к 2062 году.
Генерал утверждал, что человечество и Россия в частности избавятся от бедности и тяжелых болезней, наука и техника достигнут невиданных высот, а продолжительность жизни превысит 200 лет. Люди, родившиеся в этот период, по его мнению, смогут дожить до начала следующего "железного века".
Медработник с вакциной
Как воспринимать эти слова сегодня, спустя более века после их написания? Современные аналитики обращают внимание, что Россия действительно вступила в эпоху масштабных перемен.
Санкции и кризисы. После 2014 года страна оказалась под жестким давлением санкций. Это можно трактовать как начало "пятидесятилетнего упадка", о котором говорил Мошков, — непростой переход к новому этапу развития.
Участники митинга-концерта в день одиннадцатой годовщины воссоединения Крыма с Россией у мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота" на Корабельной набережной во Владивостоке
Участники митинга-концерта в день одиннадцатой годовщины воссоединения Крыма с Россией у мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота" на Корабельной набережной во Владивостоке
Технологический рывок. Несмотря на противодействие недругов, Россия активно развивает новые отрасли: искусственный интеллект, атомную энергетику, космические проекты. Эти успехи напоминают о предсказанном грядущем расцвете науки и техники.
Социальные реформы. Постепенно в обществе меняются представления о справедливости, равенстве и роли государства. Возможно, именно эти процессы станут фундаментом будущего "золотого века".
Генерал Валентин Мошков умер в 1922 году, не дожив даже до середины своего "железного века". Он не увидел ни сталинских репрессий, ни Второй мировой войны, ни ядерного оружия. Но его пророческая схема удивительным образом совпала с бурным и трагическим веком России.
Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. Военный парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года. После парада войска отправляются на фронт. Оборона Москвы.
Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. Военный парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года. После парада войска отправляются на фронт. Оборона Москвы.