Жители Газы рассказали, почему вынуждены оставаться в зоне боевых действий

Жители сектора Газа вынуждены оставаться в зоне боевых действий из-за нехватки средств на переезд, рассказал РИА Новости местный житель Самех Махмуд. РИА Новости, 24.09.2025

ГАЗА, 24 сен – РИА Новости. Жители сектора Газа вынуждены оставаться в зоне боевых действий из-за нехватки средств на переезд, рассказал РИА Новости местный житель Самех Махмуд. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром 9 сентября призвала жителей города Газа к немедленной эвакуации в гуманитарную зону на юге сектора в связи с расширением масштабов военных действий в городе. Днем ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с аналогичным призывом, анонсировав мощную наземную операцию в городе. "У меня нет денег, чтобы прокормить семью, так откуда же взяться большой сумме, чтобы бежать? Поэтому мы останемся на севере. Смерть повсюду, но, несмотря на приказы об эвакуации, мы останемся здесь", - говорит Махмуд. Эвакуированный в гуманитарную зону Адхам Файед объясняет, что расходы не ограничиваются лишь оплатой транспорта, чтобы добраться на юг. Семейная палатка стоит более 2 тысяч долларов, и после покупки необходимо приобрести участок земли под её установку, что обходится примерно в 180 долларов в месяц. "У моего отца больше нет денег, чтобы бежать. Наш дом разбомбили и полностью разрушили. Мы живём в Газе в палатке, как на улице. Палатка разорвана и открыта с нескольких сторон, наше положение крайне тяжелое", - рассказывает палестинская девочка в возрасте лет 10 Раггад Аззам. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, с 7 октября 2023 года из-за действий израильских военных погибли свыше 65 тысяч палестинцев, более 165 тысяч получили ранения. Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне". При этом город Газа - самый крупный населенный пункт палестинского полуэксклава, там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев. По данным палестинских СМИ, в ночь на 16 сентября не менее 35 человек погибли в результате интенсивных бомбардировок, под завалами разрушенных зданий могут также оставаться погибшие и раненые.

